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  1. 11 Nisan 2017 19:43

Saadet Partili başkan "evet" diyecek

Saadet Partisi Gerger İlçe Başkanı Aslan, referandumda "evet" diyeceklerini açıkladı.

Saadet Partili başkan evet diyecek
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Saadet Partisi Gerger İlçe Başkanı Zeynal Aslan, partisinin ‘hayır’ kararına karşılık meclis üyeleriyle birlikte referandumda ‘evet’ diyeceğini açıkladı.

Partisinin "hayır" oyu vereceğini açıklamasından sonra Saadet Partisi Gerger İlçe Başkanı Zeynal Aslan "evet" diyeceklerini açıkladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun referandumda ‘hayır’ diyeceklerini açıklamasının ardından Gerger İlçe Başkanı Zeynal Aslan ’evet’ diyeceğini açıkladı. Kendisi gibi tüm Gergerli vatandaşları ‘evet’ demeye davet eden Aslan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Adıyaman’a geldiğinde kendisi ile havaalanında görüşme imkanı buldum. Kendisinin ilçemiz ile ilgili sorunlarla ilgilenmesini encümen arkadaşlarımla paylaştıktan sonra oy birliği ile ‘evet’ için çalışmaya karar verdik. Her ne kadar mensubu bulunduğum Saadet Partisi ‘hayır’ dese de Sayın Genel Başkanım ve partimden özür dileyerek, biz Sayın Cumhurbaşkanımızın o ilgisine layık olmak adına böyle bir karar aldık. Tüm Gergerlilerin yapması gereken ‘evet’ oyunu çok çıkartıp Gerger‘i Türkiye birincisi yaparak Sayın Cumhurbaşkanımızı ilçemizde misafir etmektir” dedi.

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