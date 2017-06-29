Sahiline sahip çık

Havaların ısınması ile birlikte herkes denizlerin yolunu tuttu. İstanbul içinde yaşayan vatandaşların tercihi de elbette Boğaza ve Karadeniz’e uzanan kıyı şeridi ile herkesin gözdesi olan Sarıyer oldu. Kısırkaya sahili de vatandaşların sıklıkla tercih ettiği lokasyonlardan biri. Ancak kıyı şeridinde yer alan tehlike uyarılarına rağmen İstanbullular plaj niteliğinde olmayan Kısırkaya’dan vazgeçmiyor. Hal böyle olunca da sahil şeridi Sarıyer Belediyesi yetki ve sorumluluğunda olmasa da Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından belirli periyotlarla temizlenip zabıta ekipleri tarafından denetleniyor. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi de olası bir boğulma tehlikesine karşı, bölgede cankurtaran görevlendirmiş durumda. Fakat ne yazık ki vatandaşların bilinçsiz kullanımı hem doğayı hem de insan hayatını her geçen gün tehlikeye atmaya devam ediyor.

Gün içinde defalarca temizlenen kıyı şeridi, kilolarca plastik ambalaj atığı, evsel atık maddesi ve cam atıklarla kaplanıyor. Diğer tarafı ormanlık arazi olan alanda yaşayan sahipsiz hayvanlar da maalesef bu doğa katliamından nasibini alıyor. Sarıyer Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve farkındalık yaratmaya davet ediyoruz. Bu doğa sadece bizlere ait değil.