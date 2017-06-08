Samsunlular Maltepe'de bir araya geldi

Maltepe’de geleneksel hale gelen Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında dün akşam, Samsunlular buluşması yapıldı.

Maltepe Belediyesi’nin Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde dün akşam, 3 farklı noktada Ramazan buluşması vardı. İftarda binlerce insanı buluşturan Sevgi Sofraları’nı mahallelere taşıyan belediye, dün akşam Başıbüyük Mahallesi’nde 2 bin kişiye iftar verdi. İftar öncesi orta oyunu ile keyifli anlar yaşayan vatandaşlar, dualar ederek orucunu açtı.

Ramazan’ın ilk gününden bu yana Organik Pazar Alanı’nda devam eden Ramazan şenlikleri ise Samsunlular buluşmasına ev sahipliği yaptı. Hep birlikte orucunu açan vatandaşlar, şarkılar ve geleneksel Ramazan eğlenceleriyle unutulmaz dakikalar yaşadı.

SOKAKTA SİNEMA KEYFİ

Çekirdek gazoz bizden, izlemesi sizden” sloganıyla Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen, Açık Hava Nostaljik Sinema Günleri’nde ise yüzlerce Maltepeli “Annemin Yarası” filmini izledi.