Sarıgül Sivas'ın Çatalkaya köyünde sevgiyle karşılandı

Önceki seçimlerde CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğu için görevi Hayri İnönü'ye devreden Mustafa Sarıgül, yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığına yeniden aday olmaya hazırlanıyor.

Seçim çalışmalarına start veren Sarıgül, bayramlaşma ziyareti kapsamında Sivas'ın merkez ilçesine bağlı Çatalkaya köyüne geldi. Sarıgül, köy halkı tarafından coşkuyla karşılandı.

Sivas Demirci Köyü Muhtarı Sayın Mahmut Yarım, vefat eden Şişlili yakınlarının cenazelerini köylerine ulaştırdıkları için Sarıgül'e teşekkürlerini iletti. Muhtar Yarım, "Şişli'deki herkes sizi tanıyor ama biz de sizi köylerimizde yürekten tanıyoruz" dedi. Mustafa Sarıgül ise ''Muhtarım sizin bu güzel dileklerinize her zaman layık olmak için çok çalışacağım'' ifadelerini kullandı.