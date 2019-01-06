Sarıgül'ün Mecidiyeköy buluşmasına binlerce kişi akın etti

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için çalışmalarını sürdüren Şişli Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Sarıgül, Mecidiyeköy'de halk buluşması gerçekleştirdi.

7'den 70'e binlerce kişinin katıldığı buluşmada projelerini anlatan Sarıgül, "Çocuklarımıza velilerimize müjdeyi verin.1 Nisan'dan itibaren veliler okullarda hiç bir ödeme yapmayacak." dedi.



İşte Mustafa Sarıgül'ün konuşmasından satır başları:



Şişli'de prensibimiz adil ve hakça paylaşım olacak..Şişli lokasyon olarak istanbulun kalbi bunun değerini bileceğiz.. Çabalarımın hedefi gençlerin eşit eğitim hakkı alması sosyal haklarından yararlanması ve en önemlisi iş bulması..



Şişli'de gençlerimize yoğun yatırım yapacağız.. Enerjik, cesur, herkese açık ve hoşgörülü bir belediye yola çıktı geliyor.. 1 Nisan'dan itibaren velilerimiz okullarda hiçbir ödeme yapmayacak..



Çalışkan güler yüzlü misafirperver bir belediye geliyor. Yeni Şişli yola çıktı geliyor.. Şişli'yi ancak Şişli'yi bilenler yönetir. Şişli'yi hep beraber yöneteceğiz.. Çalışa çalışa kazanacak enerjik bir ekip geliyor..



Şişli'de sosyal dayanışma, komşularımıza gönül birliği ön planda olacak.. Şişlinin mahallelerinde kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz..



Bilimin öncülüğünde üniversitelerle işbirliği yapılarak Şişli yönetililecek.. Sosyal kent mutlu kent kavramı Şişli ile ortaya çıkacak.. Bir sokakta 20 otel veya 20 berber olmayacak, sokağın ihtiyacı ve kapasitesi kadar planlı olarak işyerleri açılacak..



Diğer belediyeler aksine hayata geçirmeyeceğimiz projeleri açıklamayacağız.. Allahım izin verirse, size destek verirseniz Şişli'yi yeniden Türkiye'nin 1 numarası yapacağız.. Şişli'nin sönen ışığını tekrar yakmak için yola çıktık 1 Nisan'da geliyoruz!

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