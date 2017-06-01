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  4. 01 Haziran 2017 15:28

Sarıyer Akademi'nin TEOG başarısı

Az zamanda büyük işler başaran Sarıyer Akademi, YGS ve LYS sınavlarında yükselttiği çıtayı TEOG’la perçinledi.

Sarıyer Akademi'nin TEOG başarısı
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Kısa geçmişine rağmen donanımlı öğretmen kadrosu, kaliteli eğitim anlayışı ve son model teknik alt yapısıyla, 'eğitimde eşitlik' adı altında üstün fırsatlar tanıyan Sarıyer Akademi’nin TEOG hazırlık programına devam eden öğrencilerden 7’si tüm soruları doğru yanıtlarken 30’dan fazla öğrenci de yalnız 1 yanlış cevap vererek büyük başarı elde ettiler.

TEOG sınavında tüm sorulara doğru yanıt veren öğrencilerin isimleri şöyle:

Ece Arınç
Eda Savaş
Melih Şahan
Onur Ballı
Reyhan Kazaz
Yeşim Naz Çoğunlular
Zeynep Sıla Seçkin

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