Sarıyer Akademi'nin TEOG başarısı

Kısa geçmişine rağmen donanımlı öğretmen kadrosu, kaliteli eğitim anlayışı ve son model teknik alt yapısıyla, 'eğitimde eşitlik' adı altında üstün fırsatlar tanıyan Sarıyer Akademi’nin TEOG hazırlık programına devam eden öğrencilerden 7’si tüm soruları doğru yanıtlarken 30’dan fazla öğrenci de yalnız 1 yanlış cevap vererek büyük başarı elde ettiler.

TEOG sınavında tüm sorulara doğru yanıt veren öğrencilerin isimleri şöyle:

Ece Arınç

Eda Savaş

Melih Şahan

Onur Ballı

Reyhan Kazaz

Yeşim Naz Çoğunlular

Zeynep Sıla Seçkin