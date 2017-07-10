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  4. 10 Temmuz 2017 23:26

Sarıyer Belediye Başkanı'ndan teşekkür mesajı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Adalet Yürüyüşü'ne katılan vatandaşlara ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Sarıyer Belediye Başkanı'ndan teşekkür mesajı
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Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in teşekkür mesajı:

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 25 gün önce Ankara Güven Park’tan başlattığı adalet yürüyüşü dün akşam gerçekleştirilen büyük miting ile sona erdi. Türkiye’nin çeşitli illerinden ve toplumun tüm kesimlerinden insanları buluşturan herkes için olmazsa olmaz olan adalet kavramı oldu. Biz yöneticilerin, kanaat önderlerinin en önemli hedefi ve görevi her şeyden önce toplumun huzur, barış, hoşgörü ve sevgi içerisinde yaşamasını sağlamak olduğunu çeşitli platformlarda defalarca dile getirdim. Saydığım bu kavramların hayat bulmasının altında yatan temel olgu ise “adalet”tir. Adaletin, etnik, dini, siyasi veya herhangi bir ayrım olmaksızın herkese eşit uygulandığı bir ortamda ancak sevgiden, huzurdan, birlik ve beraberlikten söz edebiliriz.

Dün akşam düzenlenen miting de dahil olmak üzere hiç kimsenin burnu dahi kanamadan gerçekleşen adalet yürüyüşünü başlatan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, emeği geçen herkese ve başta Sarıyerliler olmak üzere katılım gösteren tüm adalet yolcularına teşekkür ederim.

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