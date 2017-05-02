Sarıyer Belediye Meclisi tapılarda kararlı

Sarıyer Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısının ilk oturumu, ana hizmet binasında bulunan meclis salonunda gerçekleşti. Çok sayıda vatandaşın da takip ettiği meclis toplantısında gündem yine imar affıydı. Toplantıyı izlemeye gelen mahalleliler, daha önce Sarıyer Belediye Meclisi’nden geçerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne iletilen imar ıslah planlarının iade edilmesine tepki gösterdi.

Bu yoldan dönmeyeceğiz

Gündem dışı konuşmalarda söz alan CHP Grup Sözcüsü Gökan Zeybek imar ıslah planlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iade edildiğini söyleyerek, iade mektuplarının referandumdan iki gün sonra gelmesinin manidar olduğunun altını çizdi. İBB Planlama Dairesi tarafından planların iade edilemeyeceğini de sözlerine ekleyen Zeybek, “Bizim aldığımız kararları onama veya iade etme mercii İBB Meclisi’dir” dedi. Zeybek, “Belediye Başkanımızın da dediği gibi biz bu yola baş koyduk. CHP grubu olarak bu yoldan vazgeçmeyeceğimizi tekrar söylüyorum. Bu konudaki kararlılığımız devam ediyor” açıklamasında bulundu.

1 Mayıs unutulmadı

Toplantıda CHP ve AKP’li meclis üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü verdikleri mesajlarla kutladı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de tüm işçilerin bayramını tebrik ederek, “İşçi hakları, emek, emeğe verilen değer konularında Sarıyer Belediyesi önemli adımlar atmıştır” dedi.

Gündem maddeleri görüşüldü

Konuşmaların ardından meclis gündeminde yer alan; yıllık kesin hesap cetvelleri hakkında başkanlık teklifi, içkili yerler krokisi hakkında başkanlık teklifi, borçlanma için Belediye Başkanı Şükrü Genç’e yetki verilmesi, 2017 evsel katı atık ücret tarifesi hakkında başkanlık teklifi, ilçe dahilinde bulunan Sarıyer Belediyesi’ne ait mevcut tesislere isim verilmesi hakkında başkanlık teklifi ve müdürlüklerden gelen tekliflerin ilgili komisyonlara devri oy birliğiyle kabul edildi. Toplantının sonunda mayıs ayı içinde yapılacak ikinci oturumun 5 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da ana hizmet binasında gerçekleşmesi kararı alındı.