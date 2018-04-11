Sarıyer Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzaladı

Sendika Başkanı Remzi Çalışkan ve Disk Genel Başkanı Kani Beko'nun katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, toplumsal mücadeleden yana olduğunu belirterek, “Emek en yüce değerdir. Çalışma barışı anlayışını şartlar ne olursa olsun devam ettireceğiz” dedi.

Sarıyer Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası 2018-2020 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi imzaladı. Ferahevler Merkez Şantiye ’de gerçekleşen imza töreninin açılış konuşmasını yapan İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan sözleşmenin taraflara hayırlı olmasını diledi. İşçilerin katılımıyla gerçekleşen törende Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Başkan Yardımcısı Mustafa Tok, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Genel İş Sendika Başkanı Remzi Çalışkan toplu iş sözleşmesini imzaladı.

EMEK KAZANACAK

Yıllardır kanayan bir yara olan taşeron yasasının eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde sonuçlandığını söyleyen DİSK Genel-İş Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası Genel BaşkanıRemzi Çalışkan, bedeli ne olursa olsun emeğin kazanılacağını belirtti. Sadece sendikalı olmakla sorunların çözülemeyeceğini söyleyen Çalışkan: “Taşeron yasası adaletsizlik getirecek dedik ve bir bir önümüze geldi. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı şekilde ayrımcılıkla sonuçlandı. Demokrasi olmazsa, alın terimizin hakkını alamayacağımızı bilmeliyiz. Demokrasinin temel ilkeleri ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Kazanmış haklarımız bir bir ortadan kaldırılıyor. Sendika mücadelesi hem emek hem de demokrasi mücadelesidir. Bedeli ne olursa olsun emek kazanacak.”

AYAĞA KALKMA VAKTİ GELDİ

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko ise Türkiye’de sendikalaşma oranının düşük olduğunu söyledi. Sarıyer’de yapılan toplu iş sözleşmesinin öneminden bahseden Beko, konuşmasında demokrasi, insan hakları, barış ve adaletin mücadelecisi olduklarını vurguladı. Kani Beko şöyle konuştu: “Her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Savaş çığlıklarına karşı barış çığlıkları atarak birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Mağdurlar olarak artık ayağa kalkmalıyız.”

EMEK EN YÜCE DEĞERDİR

Dayanışmanın öneminden bahseden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, işçilerin haklarını her zaman ön planda tuttuğunu belirterek, emeğin en yüce değer olduğunu söyledi. Başkan Genç; “Bu toplumun olmazsa olmazı dayanışma içinde olmak. Toplumsal mücadeleden yana olmalıyız. Emek en yüce değerdir. Yaşamın en önemli parçasıdır. İnsanlık var olduğundan beri alın terinin ve emeğin karşılığı tam olarak verilmemiştir. Mesai arkadaşlarım sorumluluğu çerçevesinde verimliği en iyi şekilde sağlıyor. Çok zor dönemlerden geçmemize rağmen bu belediyede hiçbir zaman çalışma arkadaşlarımın maaşının ödenmemesi gibi bir şey söz konusu olmadı. Bu planlamanın, size olan borcumuzun, emeğe olan saygımızın ve ailelerinize olan sevgimizin temel göstergesidir. Haklar verildiği şekilde kullanılmalıdır. Sosyal kazanımın peşinde olduğumuzu ve her konuda birlikte karar vereceğimizi bilmelisiniz” diye konuştu.