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  4. 09 Temmuz 2017 13:20

Sarıyer Belediyesi'nden kamuoyuna duyuru

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü yaklaşırken ortaya atılan çirkin iddiaya Sarıyer Belediyesi'nden yanıt geldi.

Sarıyer Belediyesi'nden kamuoyuna duyuru
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Sarıyer Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bugün ‘Gazete Harbi’de yer alan ve İkbal Gürpınar isimli şahsa ait bir sosyal medya paylaşımı olduğu iddia edilen; “15 Temmuz 2016 gecesi, Sarıyer Belediyesi’nin şehir merkezine gidişi engellemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nin girişini kapattığı” yönündeki iftira asılsızdır. Söz konusu gazete, açıklamanın sahibi olduğunu iddia ettikleri şahıs üzerinden 15 Temmuz’un yıldönümünde, barış içinde yaşayan halkımızı kışkırtmak ve huzuru bozmaya yönelik son derece çirkin, akıl-izan sınırlarını aşan bir haber yaparak halkımızı provoke etmeyi amaç edinmiştir.

Sarıyer Belediyesi olarak, ülkemiz için son derece üzücü olan bu sürecin üzerinden asılsız ve ispatlanamayacak iddialarla prim yapmaya çalışan kişi ve kurumlar hakkında yasal süreci başlattığımızı bildiririz."

15 temmuz , sarıyer belediyesi