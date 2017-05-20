Sarıyer Belediyesi'nden ''kovulan işçi'' açıklaması

Bugün (20 Mayıs 2017), SABAH Gazetesi’nde “CHP’li Belediye ‘evet’ diyen işçisini kovdu” başlığı ile servis edilen seviyesiz, tek yanlı ve uydurma haber Sarıyer’de algı operasyonuna yönelik devam eden çabaların bir parçasıdır. Gerçek dışıdır.



Göreve geldiği günden bugüne Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, her zaman ‘birlik,beraberlik, kardeşlik ve barış’ çağrısı yapmış ve tüm kesimleri kucaklayan sosyal belediyecililk anlayışını hayata geçirmiştir. Kimseyi ayırmamış, ayrıştırmamıştır.



Geçen 8 yılda hiç bir çalışan düşüncesinden, oyunun renginden, kimliğinden dolayı dışlanmamış, ötekileştirilmemiştir.

İnsanları sırf düşüncelerinden dolayı yargılamak, mobbing uygulamak, işten atmak gibi bir yola asla başvurulmamıştır, başvurulmayacaktır.



Ancak söz konusu haberde, işten atıldığı söylenen çalışanımız ‘evet’ dediği için değil, çalıştığı kuruma ve ülkemizin saygın liderlerine sosyal medya hesaplarından, kabul edilemez ağır hakaretlerde bulunarak suç işlemiştir.



Çalışma barışını da olumsuz etkileyen bu tür davranış ya da paylaşımları, kim kime yaparsa asla kabul edilebilir değildir. Hoş görülemez.

Kimse çalıştığı, ekmek yediği kurum, kuruluş ve sahiplerine hakaret etme aşağılama, karalama hakkına sahip değildir.

Bu amaçla aşağıdaki açıklamayı yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun sağduyusuna sunuyoruz.

1.4.2014 tarihinden bu yana, yüklenici bir firma tarafından istihdam edilmiş olarak, Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Murat Muslu adlı şahsın “Referandumda Evet oyu kullandığı için işten atıldığı” şeklinde bir seviyesiz yalana yer verilmiştir.

1. Sarıyer Belediyesi’nin istihdam politikasında ve hizmet anlayışında, hem hizmet alanların hem de hizmet veren kadrolarda çalışanların sahip olabilecekleri siyasi görüş ve tutumlar, asla belirleyici bir faktör değildir, olmamıştır, bundan böyle de olmayacaktır.

2. Adı geçen şahıs, Sarıyer Belediyesi’nin değil, yüklenici firmanın elemanıdır. Bu nedenle, “CHP’li Belediye Evet dediği için çalışanı işten attı” gibi bir ifade, şeklen de hukuken de bir ‘yalan’dan ibarettir.

3. Çirkin, yanlı ve yalan haberlere konu olan olayda da, adı geçen şahsın işine son veren yüklenici firma, bu kişinin “Evet oyu vermesi”ni değil, bir partinin tüzel kişiliğine ve genel başkanına yönelik sosyal medyada kullandığı yakışıksız ifadeleri ve bunun “Hem firmanın, hem de belediyenin kurumsal kimliğine ve tarafsız hizmet anlayışına vereceği zararı” gerekçe göstermiştir.

4. Dolayısıyla, ortada gerçekleri yansıtmayan, düpedüz bir “Yalan haber” vardır. Geçmişte de, habercilikten uzak, tamamen siyasi yıpratmaya yönelik bu tür yalan ve maksatlı haberlerle ortaya çıkan malum yayın organlarının tek amacı, başarılı çalışmaları, yansız ve tüm Sarıyerlileri kapsayıcı-kucaklayıcı hizmet anlayışımızı karalamaktır.

5. Bu çabaların arkasındaki sözde basın-yayın organlarını şiddetle kınıyor, bu çirkin eylemleri hakkında yasal yollara da başvuracağımızı duyuruyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de, toplumun her kesiminden insanlara eşit ve yansız, siyasi görüşlerinden bağımsız hizmet vermeye, yine aynı anlayışı içeren istihdam politikamıza devam etmeye kararlı olduğumuzu da buradan beyan ediyoruz.