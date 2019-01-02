Sarıyer Belediyesi'nden o eleştirilere yanıt

Sağanak yağışlar ne yazık ki ülkemizin çeşitli bölgelerinde doğal olmayan afetlere neden oluyor.

Plansız yapılaşma, günü kurtaran çözümler, ormanların yok edilmesi, HES’ler yüzünden değişen su yataklarının sonucunda bazen ölümlerle de sonuçlanan felaketler yaşıyoruz. Son olarak Sarıyer Merkez Mahallesi Demet Çıkmazı Sokak’ta sağanak yağışın ardından yaşanan yol çökmesi ile ilgili belediyemizin sorunu kalıcı olarak çözme çalışmaları sürerken ne yazık ki doğal felaketlerden siyasi malzeme çıkarmaya çalışıyoruz.

İstanbul’un en zorlu coğrafyasından bir olan Sarıyer, on yılda kilometrelerce istinat duvarı ve merdiven yapılarak bu tür yağışlardan en az zarar gören ilçelerden biri haline geldi.

Söz konusu yerle ilgili Fen İşleri ekiplerimiz mahallede inceleme yapmış, kaynak ayırma ve kalıcı çözüm için gerekli çalışmalar gerçekleştirilerek, istinat duvarı çalışmalarına başlamıştır. Yağışların devam etmesi burada çalışma yapmaya imkan vermemiştir. Bu yüzden sorun taş duvar çalışmasıyla giderilecektir. Bu süreçte mahalle sakinlerimizin bundan sonra daha vahim olaylar yaşanmaması için sabırlı olmalarını ve ekiplerimize yardımcı olmalarını bekliyoruz.

İnsanların yaşadığı acı ve kötü olayların felaket tellallığını yapmadık, malzeme olarak kullanmadık. Bu tür olaylardan çıkar beklemek yerine Sarıyer’i seven herkesin dayanışma birlik ve beraberlik içinde sorunu çözmeye katkı sunmasını bekliyoruz. Belediye yetkilileriyle hiç konuşulmadan medyaya servis edilen felaket mönüsüne sağduyulu halkımız itibar etmeyecektir.

Her zaman olduğu gibi iyi günde her günde sorunlarımız birlikte çözecek mahalle sakinlerimizle el ele bu türden olayları geride bırakacağız.