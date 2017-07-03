Sarıyer Belediyesi'nden öğrencilere tatil

Okulların kapanması ile birlikte tüm çocukları tatil heyecanı sardı. Sarıyer Belediyesi, her sene olduğu gibi bu yıl da derslerinde başarılı olan öğrencileri Kilyos Sosyal Tesisleri’nde ağırlamaya başladı. İlk etapta 130 kişiden oluşan kız öğrenci grubu bugün Sarıyer Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törenin ardından deniz ve güneşle buluştu. Öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz ve Sosyal İşleri Müdürü Saadet Göne Ergenç uğurladı.

Dolu dolu program

Her hafta farklı bir grubun misafir edileceği tesislerde çocuklar, eğitmenlerin gözetiminde çeşitli turnuvalarla eğlenerek yılın yorgunluğunu atacak. Kampın bir sonraki hafta misafirleri erkek öğrenciler olacak.