Sarıyer Belediyesi'nden vatandaşa yardım eli

Sarıyer Belediyesi, sel nedeniyle evi yıkılan vatandaşa yardım eli uzattı. Ön Görünüm bölgesinde bulunan ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün yetki alanında olan ev için harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü gereken izinlerin alınması halinde tadilat için tüm malzeme desteğini sağlayacaklarını belirtti.

Sarıyerlinin rahatı ve güvenliği için dokuz yılda altyapıda rekor hizmetler gerçekleştiren Sarıyer Belediyesi Büyükdere Mahallesi Topçu Karakol Sokak No:55/A’da yaşayan ve evi sel nedeniyle hasar gören Kubilay Çakmak’a yardım eli uzattı. Geçtiğimiz ay yoğun yağış nedeniyle yıkılan duvarın hasar verdiği evin tadilatı için düğmeye basan ekipler ön görünümde kalan evin tadilatı için Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nden gerekli izinlerin alınması halinde tüm malzeme desteğini vereceklerini açıkladı.

DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

Konuya ilişkin açıklama yapan Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürü Veysel Kahraman, “Bölgede 2014 yılında mahallelinin talebi üzerine var olan patika yola kilit taşı uygulaması gerçekleştirdik. Fakat kamuoyuna yansıdığı gibi bu uygulama evin yıkılmasına neden olacak bir uygulama değil. Bölge Ön görünümde kaldığı için Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün yetki alanında. Biz Sarıyer Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi vatandaşımızın yanındayız. Gerekli izinlerin alınması halinde vatandaşımızın mağduriyetini gidermek için malzeme desteği sunacağımızı belirttik. Sonuna kadar destek vermeye hazırız” dedi.