Sarıyer Edebiyat Günleri'ne yoğun ilgi

Her yıl sanatseverleri buluşturan Sarıyer Edebiyat Günleri’nin 7.si başladı. Boğazın eşsiz güzelliğine edebiyat hazzının eşlik ettiği Sarıyer’de Haydar Aliyev Parkı’na gelen edebiyatseverler müzikle sözün, şiirle öykünün, romanla oyunun buluşmasına tanıklık ederek usta yazarlarla bir araya gelmenin keyfini yaşadı.

Sadece Sarıyerliler’in değil, tüm İstanbullular’ın da yakından takip ettiği Sarıyer Edebiyat Günleri’nin 7’incisi başladı. Soğuk havaya aldırış etmeyen edebiyatseverler etkinliğin yapıldığı Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’na akın etti. Sanatın her dalından öne çıkan usta isimlerin edebiyatseverle buluştuğu etkinliğin ilk gününde Kahraman Tazeoğlu, İrfan Değirmenci, Rüçhan Çalışkur, Gönül Simpson ve birçok ünlü isim sevenleriyle bir araya geldi. Boğaz kıyısında 3 gün boyunca sürecek etkinliğin açılış konuşmasını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yaptı. “Doya doya edebiyat soluyacağınız bir festival diliyorum,” diyen Başkan Genç, ülkemizin geçirdiği zor günlerde edebiyat günleri etkinliğinin bir oksijen görevi gördüğünü belirtti.

BOĞAZDA EDEBİYAT

Edebiyat ve medya dünyasının ünlü isimleri ve usta kalemlerinin Sarıyer halkıyla buluşacağı 3 günlük program boğazda “Şiir Teknesi” ile başladı. “Şiir Teknesi” nin ilk konuğu aşk romanları ve şiirleriyle tanınan ünlü yazar-şair Kahraman Tazeoğlu oldu. Edebiyatseverlere şiir ziyafeti yaşatan ikinci konuk ise sinema oyuncusu Rüçhan Çalışkur idi. Usta isimler, boğaz sularında seyir halindeyken edebiyatseverlere müzik eşliğinde keyifli anlar yaşattı.

Şiir Teknesi’ne binerek boğaza açılan yüzlerce vatandaş, Kahraman Tazeoğlu’nun şiir dinletisi sonrası Haydar Aliyev Parkı’nda bando ekibi tarafından karşılanarak ‘7. Edebiyat Günleri’ni resmen başlattı.

‘ŞİİR HATLARI’ BEYKOZ’U KİREÇBURNU’NA TAŞIDI

İstanbul’un farklı ilçelerinden 7. Sarıyer Edebiyat Günleri’ne katılmak isteyen vatandaşlar da unutulmadı. Etkinliğin ilk gününde Beykoz’dan kalkan “Şiir Hatları” teknesi Yunus Karabulut’un şiirleri eşliğinde vatandaşları, etkinliklerin yapılacağı Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’na taşıdı.

ÇOCUKLARDAN YOĞUN İLGİ

Şiir Teknesi’nden inen çocuklar alanda “Hayallerinin Peşinden Uç” ile “Sarayın Balıkları” kitabının yazarı Gönül Simpson’un “Dünyalı Çocuk” gösterisi ile karşılandı. Sunumunda ülkesindeki savaştan kaçan bir çocuğun hikâyesini anlattığı “Arnubi ve Fares: Bir Yolculuk Hikâyesi”nden kesitler sunan Simpson’a çocukların ilgisi yoğundu. Alanı dolduran onlarca çocuk dikkatle dinledikleri söyleşinin ardından ünlü yazara sorular sormayı da ihmal etmedi.

ÇOŞKULU AÇILIŞ

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Dünyanın en güzel kentinin en güzel kıyılarında gerçekleştirdiğimiz, dünyanın en sıcak ve en kaynaştırıcı edebiyat şöleni” diyerek betimlediği Sarıyer Edebiyat Günleri’nin açılış konuşmasında, “İlk yıldan itibaren üzerine koya koya devam ettiğimiz Sarıyer Edebiyat Günleri, şu anda yalnız İstanbul’un değil, Türkiye’nin en çok sözü edilen ve en prestijli kültür sanat etkinliklerinden biri haline geldi,” dedi.

UNUTULMAZ BİR SANAT ŞÖLENİ

Ülkemizin geçirdiği zor günlerde edebiyat günleri etkinliğinin bir oksijen görevi gördüğünü belirten Başkan Genç, “Gerek edebiyat gerekse tiyatro ve sinema dünyasından, medyadan saygın sanatçılar okurları ile birebir buluşma mutluluğunu yaşayacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sarıyer Edebiyat Günleri’nin ağızlarda eşsiz bir lezzet, kulaklarda ve gönüllerde güzel izler bırakarak geçeceği unutulmaz bir sanat şöleni olarak geçeceğinden eminim,” dedi.

İRFAN DEĞİRMENCİ, 'ARTİST' OLDU!

Edebiyat Günleri kapsamında sevenleriyle buluşan gazeteci İrfan Değirmenci, “Anne Ben Artist Oldum” adlı tek kişilik müzikli gösterisiyle büyük beğeni aldı. Ünlü olma, şöhretle baş etme, şöhreti toplumun faydasına kullanma gibi konuları mizahi bir dille irdeleyen Değirmenci, insan öykülerini ve insanlık hallerini kendine özgü üslubuyla sahnede anlattı. “Bu kez patron yok, patron sizsiniz,” diyerek sevenlerine seslenen Değirmenci, iki perdelik oyundan sonra kitaplarını imzaladı.

USTA İSİMLER BİR ARADA

Etkinliklerin birinci gününde edebiyatseverler Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’na gelerek birbirinden değerli yazarlara kitaplarını imzalattı. İrfan Değirmenci, Kahraman Tazeoğlu, Oktay Ekşi, Nebil Özgentürk, Işık Öğütçü, İbrahim Kaboğlu, Duygu Ladikli, İhsan Eliaçık ve Sarıyerli yazarlar imza günleri kapsamında okurlarıyla buluştu.

ETKİNLİK PROGRAMI:

12 MAYIS CUMARTESİ

12:00: ŞİİR TEKNESİ Yalvaç URAL Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi Öğrencileri (SAGEM)

14:00: SÖYLEŞİ Ahmet ÜMİT “Vicdanın En Etkili Biçimi - Edebiyat”

16:00: SÖYLEŞİ Nedim GÜRSEL “Seyahat ve Edebiyat” 17:00: ŞİİR TEKNESİ Küçük İSKENDER

19:00: KONSER Erdal GÜNEY

13 MAYIS PAZAR

12.00: ŞİİR TEKNESİ Sezai SARIOĞLU-Emin ŞİR- Şenol MORGÜL ve Orkestrası

14.00: SÖYLEŞİ Nevşin MENGÜ “Savaş ve Edebiyat”

16.00: SÖYLEŞİ İnci ARAL “Edebiyatımızda İnci Aral” Sunuş: SADIK ASLANKARA 17.00: FAKİR BAYKURT ÖYKÜ YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

17.30: BEYAZ MARTI EDEBİYAT ONUR ÖDÜLÜ İNCİ ARAL

18.00: KONSER CEM ADRIAN

ŞİİR HATLARI

12 MAYIS CUMARTESİ

ŞİİR DİNLETİSİ: BETÜL DÜNDER

KADIKÖY KALKIŞ SAAT İ: 12:00 - DÖNÜŞ SAAT İ: 17:30

13 MAYIS PAZAR

ŞİİR DİNLETİSİ: TANER CİNDORUK

BEŞİKTAŞ KALKIŞ SAATİ: 12:30 - DÖNÜŞ SAATİ: 17:30

ŞİİR DİNLETİSİ: İBRAHİM BAŞTUĞ

ÜSKÜDAR KALKIŞ SAATİ: 15:00 - DÖNÜŞ SAATİ: 19:30