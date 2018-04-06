Sarıyer halkından faaliyet raporuna tam not

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 2017 Faaliyet Raporu’nu ilk kez modern mimarisiyle dikkat çeken ve İstanbul’un en prestijli sanat merkezlerinden biri konumunda olan BKSM (Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi) de meclise sundu. Başkan Genç, 9 yıllık hizmetleri rakamlarla, videolarla ve insan hikayeleriyle anlattı. Halkın geniş katılım gösterdiği toplantıda faaliyet raporu meclisten tam not aldı.

“Yaşamın içerisinde var olmak” felsefesiyle farklı bir yerel yönetim anlayışı benimseyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç 9 yıldır vatandaşa hizmet noktasında hız kesmeden sürdürdüğü çalışmalarını ve 2017 Faaliyet Raporu’nu meclisin onayına sundu. BKSM (Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi) de yapılan toplantıya meclis üyelerinin yanı sıra muhtarlar, STK temsilcileri ve Sarıyerli vatandaşlar katıldı. Sunumda, 9 yıllık hizmet rakamlarla ve insan hikayeleriyle anlatıldı. Başkan Genç’in ilçeye değer katan projeleri ve sosyal belediyecilik anlayışının temelini oluşturan hizmetleri anlattığı sunumu, Sarıyerlilerden tam not aldı. 2017 faaliyet raporu halkın yoğun katılım gösterdiği toplantıda meclisten geçti.

9 YILDA 40 MARKA

Dünya kenti bir Sarıyer inşa etmek için kalıcı projeler üreten Sarıyer Belediyesi, ilçe tarihinde görülmemiş, bazıları ise ülkede ilk olan markalar oluşturdu. Sürdürülebilirlik temelinde kalıcı projeler üreten Başkan Şükrü Genç’in konuşmasına, 9 yılda Sarıyer’e kazandırılan 40 marka damga vurdu.

BELİRLEDİĞİMİZ İLKELERİ BİR BİR YAŞAMA GEÇİRDİK

“Daha iyisini nasıl yaparız” ilkesiyle 2009 yılından bugüne sosyal belediyecilik anlayışını ortaya koyduklarını belirterek sözlerine başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, çok çalışıp, alın teri dökerek büyük bir özveriyle yapılan çalışmaları anlatmanın gururunu yaşadığını belirtti. “ Tek hedefimiz huzurlu bir yaşam temin etmek” diyen Başkan Genç, “Hiç bir zaman yeniden seçilmek amacıyla çalışmadık. Telaşımız, işimizi en iyi, en kaliteli nasıl yapabiliriz oldu. Bu binaların yapılmasında gecesine gündüzlerine katanlara, evde çocuğunu değil burada betonu sarıp sarmalayan arkadaşlarıma tabi ki çok teşekkür ederim. Bu devlet, vatandaşına her zaman babalık yapacak. Biz bu kurumda babalık şefkatini ön planda tuttuk. Sarıyer gibi ayrıcalıklı bir ilçeyi yönetirken farklı bir yönetim anlayışı belirledik. Hızlı karar aldık, etkin ve verimli belediyecilik anlayışı oluşturduk. Belirlediğimiz ilkeleri bir bir yaşama geçirdik. Bunları yaparken planlamayı ve bu doğrultuda çalışmayı ilke edindik” dedi.

33 YIL SONRA TEK ÇATI ALTINDA

33 yıl boyunca 20’den fazla noktada hizmetlerini sürdüren Sarıyer Belediyesi birimlerini tek çatı altında toplamanın gururunu yaşayan Başkan Genç; “Hem Sarıyerliler için hem belediye personeli hem de belediye kaynakları için dezavantaj doğuran bu süreç 1 Nisan 2017’de kapılarını açtığımız hizmet binamız ile sona erdi. Tüm hizmetlerin tek çatı altında toplandığı bina, özellikleri ile Sarıyer’e ve ülkemize değer katan bir proje oldu. Sahip olduğu özellikleriyle kendi eşdeğerleri içerisinde bir marka oldu. Bina, projelendirme, yapım ve kullanım süreçlerinin tamamı ilgili kurumlar tarafından denetlenen ve puanlanan, tüm dünyada geçerli “Yeşil Bina” sertifikasına (BREEAM) sahip” diye konuştu.

EĞİTİME TAM DESTEK

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Başkan Genç çalışmalarını şöyle anlattı: “Eğitim yardımında çıtayı daha da yukarı çıkardık. 6 bin 422 ihtiyaç sahibi aileye eğitim yardımı desteği sunduk. Gündüz bakımevleri Ayazağa ve Ferahevler şubeleri yeni binalarına taşındı. Hedefimiz her mahalleye bir gündüz bakımevi kazandırmak. SAGEM (Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi) 11 şube ile öğrenci ve yetişkin olmak üzere toplam 6 bin kişiye hizmet verdi. Müfredata uygun olarak temel eğitim dersleri desteği alan öğrenciler aynı zamanda sanat ve spor gibi alanlarda aktiviteler ile buluşmayı sürdürdü.

YÜZDE YÜZ BAŞARI

Sarıyer Akademi’de ise TEOG sınıfında eğitim alan 120 öğrencisini de Anadolu liselerine yerleştirmeyi başararak %100’lük bir başarı yakaladı. YGS ve LYS sınıflarında ise 188 öğrencisinden 174 üniversitelere yerleşti. Bu alanda da %93’lük başarı yakalayan Sarıyer Akademi eğitim yelpazesini matematik olimpiyatları, yapay zekâ eğitimi, öğretmen eğitimleri, veli eğitimleri gibi çeşitli alanlarda genişletti.”

MÜLKİYET SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Yönetime geldiği günden bu yana mülkiyet sorunu ile ilgili konuyu yakından takip eden Şükrü Genç, tapu tahsis belgeleri elinde olan vatandaşlara haklarının verilmesi konusunda paydaşlarla tüm çalışmaları yaptığının altını çizdi. Başkan Genç, “Tüm çabamız, vatandaşlarımızın yıllarca üzerinde yaşadıkları evlerinde yasal açıdan da hak sahibi olabilmelerini sağlamak. Başlattığımız çalışmalar ile ilgili her ayrıntıyı takip etmeye devam edeceğiz. Ayazağa’da tapu tahsis belgesi olan ve tüm işlemlerini tamamlayan hak sahibi vatandaşlarımıza tapularını dağıttık. Ayrıca hazırladığımız yeni Ayazağa planlarını anlattık. Geniş yollar, yeşil donatı alanları ile her şeyi düşünüldü” dedi.

İMAR PLANLARI İÇİN YOĞUN MESAİ

Sarıyer’in en önemli sorununun mülkiyet sorunu olduğunun altını çizen Başkan Genç, bütün gecekondu mahallelerinde mülkiyet sorununun çözümü için çalışma başlattıklarını belirtti. Sarıyer Belediyesi dışında mülkiyet sorununun çözümü için uğraşan başka bir kurum sözlerine ekleyen Başkan Genç, “ Sarıyer’deki mahalle dernek, kooperatifler ve vatandaşlarımızın talebini de dikkate alarak sorununun çözümü için oybirliği ile 2 adet meclis kararı aldık. Islah imar planı çalışmalarını başlattık. Her mahallede hak sahipliği irtibat büroları kurduk, bilgilendirme toplantıları yaptık. 2017 yılı mülkiyet sorununun çözümü için Belediyemizin ve Meclisimizin en yoğun mesai harcadığı yıl oldu. İmar planı teklifleri İlçe meclisimizde karara bağlandıktan sonra onay için İBB’ye iletildi. Ancak İBB’ye iletilen ıslah imar planı tekliflerinin tamamı, İBB Meclisine sunulmadan 5216 sayılı Kanuna aykırı olarak, bürokrat kanalıyla, halkın iradesini temsil eden belediye meclisinde görüşülmeden iade edildi. Sarıyer Belediyesi olarak ıslah planlarının iadesine yönelik işlemlerin iptali için İBB’yi dava ettik. Dava süreci devam ediyor” dedi.