Sarıyer sokakları önce süpürülüyor, sonra yıkanıyor

Sarıyer Belediyesi, vatandaşlara daha sağlıklı ve hijyenik yaşam alanları sunmak için temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede bulunan tüm cadde ve sokaklar özel yıkama araçları kullanılarak yıkanıyor. Aralıksız olarak devam eden çalışmalarla cadde ve sokaklarda biriken kum, çamur, çöp ve benzeri atıkları temizledi.

CADDE VE SOKAKLAR DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENİYOR

Çöplerin alınması ve süpürme çalışmalarının yapılmasıyla başlayan temizlik çalışmaları, yıkama çalışmalarıyla devam ediyor. Çalışmalar sırasında buharlı ve sıcak sulu yıkama aracına ihtiyaç duyulan noktalar tespit edilerek sonrasında söz konusu araç ile etkili yıkama çalışmaları yapılıyor. Ayrıca paslı, kirli, yağlanmış ve kalıcı çöp çıkarma alanı haline getirilmiş tüm yerler de sıcak sulu ve buharlı yıkama aracıyla temizleniyor.

SAĞLIKLI YAŞAM TEMİZ BİR ÇEVREYLE BAŞLAR

Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Polat, “Sokağa atılan her çöp çevre kirliliğine neden oluyor. Çöplerimizi belirtilen alanlara atmamız gerekiyor. Hepimiz bu bilince sahip olursak daha temiz bir Sarıyer yaratmış oluruz. Ama maalesef insanlarımız bu duyarlılıkta değil. Bizim kalabalık bir ekibimiz olmasına rağmen yetişemiyoruz. Sabah gün ağarmadan göreve başlıyoruz, sokakları temizliyoruz. Ama gün bitmeden temizlediğimiz sokak tekrar kirletilmiş oluyor. Biz vatandaşlarımızı çevreye karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çünkü sağlıklı yaşam temiz bir çevreyle başlar” dedi.