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  4. 24 Mayıs 2017 16:50

Sarıyer Türk Bayrağı’nı Almanya’da dalgalandırdı

‘Sessiz Kahraman’ ödülüne layık görülen Şükrü Genç, bayrağımızı Almanya’da göndere çekti.

Sarıyer Türk Bayrağı’nı Almanya’da dalgalandırdı
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Alman-Türk kuruluşu Eurotürk derneği ve Aachen Büyükşehir Belediye Başkanı Marcel Philipp tarafından, alanında başarılı isimlere verilen, ‘Sessiz Kahraman’ (Stille-Helden-Preis) ödülüne bu sene Aachen-Sarıyer kardeş kentliği çalışmaları nedeni ile Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç layık görüldü.

Genç’e ödülü 26 Mayıs Cuma günü Kuzey Ren Vestfalya Parlamento başkanı Carina Gödecek tarafından takdim edilecek . Şükrü Genç ayrıca bu tören öncesinde, Avrupa’nın birleşmesine emeği geçenlere verilen Şarlman Ödül Töreni’ne onur konuğu olarak katılacak. Geçtiğimiz yıl Papa Françesko’nun aldığı ödüle bu yıl İngiliz tarihçi, yazar ve siyasi yorumcu  Prof. Timoty Garton Ash layık görüldü.

sarıyer belediysi , sarıyer