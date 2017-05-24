Sarıyer Türk Bayrağı’nı Almanya’da dalgalandırdı

Alman-Türk kuruluşu Eurotürk derneği ve Aachen Büyükşehir Belediye Başkanı Marcel Philipp tarafından, alanında başarılı isimlere verilen, ‘Sessiz Kahraman’ (Stille-Helden-Preis) ödülüne bu sene Aachen-Sarıyer kardeş kentliği çalışmaları nedeni ile Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç layık görüldü.

Genç’e ödülü 26 Mayıs Cuma günü Kuzey Ren Vestfalya Parlamento başkanı Carina Gödecek tarafından takdim edilecek . Şükrü Genç ayrıca bu tören öncesinde, Avrupa’nın birleşmesine emeği geçenlere verilen Şarlman Ödül Töreni’ne onur konuğu olarak katılacak. Geçtiğimiz yıl Papa Françesko’nun aldığı ödüle bu yıl İngiliz tarihçi, yazar ve siyasi yorumcu Prof. Timoty Garton Ash layık görüldü.