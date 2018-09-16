Sarıyer'de 6 ton çöp toplandı

Türkiye’nin farklı kesimlerinden pek çok kişi, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla ulusal çöp toplama kampanyası başlattı. Daha temiz bir dünya için kampanyaya destek veren Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü de 30 kişiden oluşan 3 ayrı ekiple Kısırkaya, Gümüşdere, Rumeli Feneri, Gümüşdere Maden Mahallesi arası ve Maden Mahallesi Hacıosman arasındaki noktalarda çöpleri topladı. Ekipler ortalama 6 Ton evsel atığı doğadan arındırdı.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DUR DİYELİM

Çevre bilincinin arttırılması gerektiğini söyleyen Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Polat, vatandaşları çevreye karşı daha duyarlı olmaya çağırdı. Özellikle piknik yapmaya veya sahile giden vatandaşların çöplerini doğaya bırakmamasını söyleyen Polat, “15 Eylül Dünya Temizlik Günü bize atıklarımızı doğru yere atmamız gerektiğini hatırlatan bir gün. Sokağa atılan her çöp çevre kirliliğine neden oluyor. Denize atılan çöpler ise deniz kirliliğinin yanı sıra buralarda yaşayan canlıların hayatını etkiliyor. Bugün topladığımız çöplerin çoğu evsel atık yani geri dönüştürülebilecek atıklar. Çöplerimizi lütfen geri dönüştürülebilecek ya da imha edilebilecek yerlere ulaştıralım. Hep birlikte çevre kirliliğine dur diyelim” dedi.