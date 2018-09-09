Sarıyer'de doğa için pedal çevirdiler

Sarıyer Belediyesi doğaya dair sözü olan doğa savunucularını 8-9 Eylül’de Sarıyer Çevre ve Sanat Günleri’nde bir araya getirdi. Çevreci atölyeler ve forumlarla renklenen festivalin ikinci günü Bisikletliler Derneği ile birlikte yapılan “Doğa İçin Pedal Çevir” etkinliği ile başladı. Dünyanın en çevreci sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yediden yetmişe her kesime hitap eden etkinlikte doğa savunucuları çevre kirliliğine dikkat çekmek için Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden başlayarak Kilyos Sosyal Tesisleri boyunca pedal çevirdi. Etkinlikte çevreci atölyeler dikkat çekerken ‘Doğa İle Dayanışma’ temasıyla yapılan kumdan heykeller görücüye çıktı. Çevreci derneklerin sonuç bildirgesinin yayınlandığı etkinlik plaket töreniyle son buldu.

250 BİSİKLETÇİ PEDAL ÇEVİRDİ

Festivalin 2. gününde doğanın korunmasının yanı sıra sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla “Doğa için Pedal Çevir” etkinliği düzenlendi. Sabah saat 10.00’da Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde toplanan 250 bisikletçi Maslak’tan Kilyos’a kadar 3 saat boyunca pedal çevirdi. 26 kilometre yolu orman yolundan giderek tamamlayan sporcuların oluşturduğu konvoy Sarıyerlilerden büyük ilgi gördü. İstanbul’un en büyük doğa hareketinde çevre kirliliğine dikkat çekmek için zorlu bir parkuru geride bırakan sporcular arasında bir çekiliş düzenlendi. Tüm katılımcılara çeşitli hediyeler verilirken çekilişin kazananı 11 yaşındaki Efe Mutlu’ya bisiklet hediye edildi.

ATÖLYELERDE DOĞAL YAŞAM

Kentte ekolojik yaşam temasının öne çıkarılacağı festivalde, çok sayıda farklı atölye yer aldı. Ekşi maya ekmek atölyesi ile ekmek yapımı, vegan kek atölyesi, atıksız mutfak, gıda toplulukları atölyesi, kompost atölyesi, iklim değişikliğini önlemek için ileri dönüşüm atölyesi gibi çevreci etkinliklere katılım oldukça yoğun oldu. Atölyeleryediden yetmişe her yaştan katılımcının ilgisini çekti.

ÇEVRECİ FORUMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Geri dönüşüm ve doğa savunması anlamında da önemli işlerin yapıldığı festivalde, atıklardan yapılan heykelleri içeren sergiler, iklim değişikliği ve yarattığı tahribatları, Bafa Gölü’nün ekolojik sorunları, doğru nefes teknikleri ve Türkiye’de kum zambaklarının korunmasını konu alan konferanslar ve eko-köy tanıtımları yapıldı.

KUMLAR DOĞA İÇİN ŞEKİLLENDİ

Her yıl farklı temalarla yapılan ve Kilyos sahilinde bulunan kumların sanatla buluşarak hayat bulduğu 5.Kilyos Kumda Sanat Şenliği’nin bu yılki teması ‘Doğa ile dayanışma’ oldu. Sanatın en doğal halini yansıtan kumda sanat çalışmalarına uluslararası 70 sanatçı katıldı. Yapılan kumdan heykellerle güncel olaylara da vurgu yaptı. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’den Yunan Adaları’na geçmek isteyen 12 Suriyeli mülteci ile birlikte yaşamını yitiren ve tüm dünyayı yasa boğan Aylan bebeğin tasvir edildiği etkinlikte bu yıl Sakarya’da bacakları kesilerek vahşice katledilen köpeğin heykeli yapıldı.

AHŞAP HEYKELLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Etkinlikler boyunca 2. Sarıyer Heykel Sempozyumu kapsamında ahşap malzemeleri sanatla bütünleştirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserleri de görücüye çıktı. Bu yıl ‘Doğa ile Barışık İnsan’ temasıyla hayat bulan heykeller festival boyunca görülebilecek.

ATIKLARI ATMAYIN, DEĞERLENDİRİN

Sahne şovlarıyla tanınan Zeliha Sunal, kurduğu ‘Atıksız Yaşam’ platformu da yüzlerce kişinin katıldığı festivalde çevre duyarlılığı konusunda farkındalık yarattı. Geri dönüşümün öneminin anlatıldığı etkinlikte pet şişe, cam şişe, kavanozlar, gazoz kapakları, içecek kutularını gibi atıkların nasıl değerlendireceği uygulamalı olarak gösterildi.