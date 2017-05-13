Sarıyer'de edebiyat coşkusu sürüyor

İki gün süren kitap ve imza günlerinin ardından dün açılışı yapılan 6.Sarıyer Edebiyat Günleri, dolu dolu programı ile devam ediyor. ‘Şiir Teknesi’ ile başlayan gün, Işık Öğütçü ve Ömür Kurt’un söyleşisi sonrasında sahneyi ‘Yeşilçam’ın Efsaneleri’ paneline bıraktı. Ardından Orhan Alkaya ve Sevil Akı ile birlikte ‘Tiyatro ve Edebiyat’ dinletisine eşlik eden İstanbullular yine şiir teknesi ile Boğaz’ın ve edebiyatın tadını çıkardı. Gün, Emrah Metin konseri ile son buldu.

Barış çığlığı geleneği bozulmadı

Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Sarıyer Edebiyat Günleri Saat 11.00’da kalkan ‘Şiir Teknesi’ ile başladı. Bu kez SAGEM öğrencileriyle boğaz turuna çıkan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bir gelenek haline gelen ‘Barış Çığlığı’ nı attırmayı ihmal etmedi. Tekne turuna Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem da katıldı. Şair Cihan Demirci’nin şiirleriyle renklenen şiir teknesinde, SAGEM’li minikler birbirinden güzel şiirler okudu. Ayrıca oyuncu Tarık Akan’ın eşi Yasemin Erkut ve kızı Özlem Üregül, ‘Gönüllü Anneler Derneği’ adına çocuklara kitap dağıtımı yaptı.

İki tekne yan yana

Gezi sırasında vatandaşların ulaşımını sağlamak amacıyla sefer düzenleyen ‘Şiir Hatları’ teknesiyle karşılaşan çocuklar, teknede bulunan vatandaşları selamladı. ‘Şiir Hatları’ teknesindeki coşkulu kalabalık ise çalan İzmir Marşı eşliğinde ellerinde bayrakları sallayarak Başkan Genç’e selam verdi. Boğazda seyir halindeki teknelerde edebiyat günlerinin coşkusu yaşandı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, boğaz turu sırasında çocuklara barış çığlığı attırmayı da ihmal etmedi.

Işık Baykurt çocuklara elma verdi

Alanı dolduran binlerce vatandaş etkinliklere Işık Baykurt ve Ömür Kurt’un gerçekleştirdiği ‘Çocuk Edebiyatı ve Fakir Baykurt’ söyleşisiyle devam etti. Konuşmacıları dikkatle dinleyen minikler, söyleşinin ardından usta edebiyatçılara sorularını iletti. Söyleşinin sonunda usta yazar Fakir Baykurt’un kızı Işık Baykurt, çocuklara üç adet elma dağıttı. Başkan Genç ise Işık Baykurt ve Ömür Kurt’a plaket takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Yeşilçam’ın efsaneleri Sarıyer’de

Dolu dolu geçen edebiyat günlerinin bugünki 3. etkinliği Caner Cindoruk’un moderatörlüğünde; Emel Sayın, Selda Alkor, Kemal İnci ve Meltem Cumbul’un konuşmacı olarak katıldığı ‘Yeşilçam’ın Efsaneleri’ söyleşisi oldu. Söyleşinin sonunda vatandaşların sorularını içtenlikle yanıtlayan usta oyuncular, sohbet havasında bir söyleşi gerçekleştirdi. Usta isimlerle yapılan söyleşide minikler tarafından sorulan sorular hem sanatçıları hem de dinleyicileri gülümsetti.

Nazım şiirine büyük alkış

Katılımcıların edebiyata doyduğu etkinliklerde son söyleşi olan ‘Tiyatro ve Edebiyat’ Orhan Alkaya’nın yönetiminde ve Sevil Akı’nın katılımıyla gerçekleşti. Söyleşide Nazım Hikmet’in şiirlerini okuyan Alkaya, büyük alkış topladı. Söyleşinin sonunda Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem usta isimlere teşekkür plaketi takdim etti. Gün, Şiir Teknesi’nde Ahmet Telli’nin şiir dinletisi ve Emrah Metin’in verdiği konserle son buldu.

Usta isimler bir arada

Sarıyer Edebiyat Günleri’nin 4. gününde usta yazarlar; Duran Savaş, Aydın Arif, Mehmet Çağçağ, Doğan Pehlevan, Cihan Demirci, Oya Engin, Cengiz Öndek, Nurten Ertul, Cemile Svaş, Gökten Ulugergerli, Namık Çınar, Aydın İleri, Aslan Özdemir, Tuncay Dağlı, Şahin Ünal, İbrahim Balcı, Hıfzı Topuz, Hikmet Temel Akarsu, Öner Ciravoğlu, Murat Yaykın, Suat Suna, Hakan Günday, Kerem Çalışkan, Mehtap Meral, Efe Duyan da kitaplarını sevenleri için imzaladı. Büyük bir coşkuya sahne olan edebiyat günleri yarın yapılacak finalle son bulacak.