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  4. 12 Haziran 2017 23:41

Sarıyer'de Şevval Sam rüzgarı

Ramazan ayı boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Sarıyer'de Şevval Sam sevenleriyle buluştu.

Sarıyer'de Şevval Sam rüzgarı
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Ramazan etkinlikleri çerçevesinde İstinye Tersane’de sevenleriyle buluşan Şevval Sam, alanı dolduran yüzlerce Sarıyerliye keyifli bir akşam yaşattı. 

Bir ay boyunca birbirinden ünlü isimlerin ağırladığı İstinye Tersane Alanı’nın konuğu bu kez ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam oldu. Farklı müzik türlerini yorumlayarak büyük beğeni alan sanatçı, alanı dolduran yüzlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı. Şarkıların hep bir ağızdan coşkuyla söylendiği konserde Karadeniz türküleri, alaturka müzikler, arabesk parçalar ve Anadolu’ya ait halk ezgileri yer aldı. Konser sonunda Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyerlilere güzel bir akşam yaşatan  Şevval Sam'a teşekkür ederek, çiçek takdim etti. 

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