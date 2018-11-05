Sarıyer'de Şükrü Genç yeniden CHP'den Belediye Başkan adayı

Yaklaşan yerel seçimlerle birlikte, partilerde aday belirleme süreci hızlandı. CHP, ilk olarak 105 adayı açıklayarak, bu konuda en hızlı hareket eden parti oldu.

CHP’de en çok merak edilen adaylar ise İstanbul’da. İstanbul’a özel bir önem veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak ellerinde olan ilçeleri incelemeye aldı.

Tüm başkanların 4,5 yıllık icraatlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, Sarıyer için karar verdi. CHP, seçimlere, şimdiki Başkan Şükrü Genç ile girecek.

Bu kararı vermeden önce , örgütten ve halktan gelen tepkileri ve anketleri yardımcıları ile değerlendiren Kılıçdaroğlu, “ Şükrü Genç ile devam “ kararı verdi.

Kılıçdaroğlu’nun bu kararı almasında, Şükrü Genç’in bu dönemdeki icraatları da önemli bir rol oynadı.

Kılıçdaroğlu’na verilen raporda Şükrü Genç’in şu önemli icraatlarının altı çizildi:

· 31.747 öğrenciye burs hizmeti sağlanarak eğitimlerine katkıda bulunuldu.

· 2015 yılından bu yana 2.300 öğrencinin faydalandığı Sarıyer Akademi kuruluşunun 3’üncü yılında olmasına rağmen LGS’de yüzde 100, YKS’de ise yüzde 92’lik bir başarı yakaladı.

· SAGEM ve Gündüz Bakım evleriyle 2009’dan bugüne 8000 kişiye hizmet verildi.

· 2010 yılından bu yana 5000’e yakın vatandaşımızın yararlandığı Engelli Koordinasyon Merkezi’nde Sarıyer’de yaşayan engellilerin hayata kazandırılması ve sosyalleşmesi için çalışılıyor.

· EÇADEM Engelli Çocuk Ve Ailelerine Destek Merkezi 2014 yılından bu yana devam eden 150 çocuk ve annesi ile 75 kardeşin yararlandığı Türkiye’de bir ilk olan proje ile amaçlanan engelli çocuk, anneleri ve kardeşlerine bakım ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile aile bütünlüğünün korunması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi sağlandı.

· 4.387 aileye cenaze yemeği yardımı, 464.633 kişiye iftar ve sahur yemeği, 45.000 kişiye Muharrem Ayı Oruç Açma Yemeği, 378.000 aşure ikramı yapıldı.

· Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü 7 branşta 856 sporcusu ile mücadele ediyor.

· 2009 yılından bugüne kadar 24.500 öğrencinin faydalandığı yaz spor okullarında 10 branşta gerçekleştirilen eğitimler ücretsiz olarak veriliyor.

· 2010 yılında kurulan SARFIT Spor Tesislerinden bugüne kadar 4500 kişinin faydalandı.

· Yaşam ve Semt Evleri ile yılda ortalama 30.000 vatandaşımızın yararlandığı sosyalleştiği ortamları yaratıldı. Yaşlı Gündüz Bakımevi ve evde bakım projelerinden bugüne kadar 300’ü aşkın yaşlıya hizmet verildi.

· Göreve gelindiğinde 12 kalemde hizmet veren Sağlık İşleri Müdürlüğü hizmet kalemi 90’a çıkarıldı. 2009 yılından itibaren 136.743 kişiye poliklinik hizmeti verildi, laboratuvarda 54.123 kişiye 383.896 tetkik işlemi gerçekleştirildi, ambulans hizmetinden 15.593 hasta yararlandı.

· Sarıyer Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM) ve Madde bağımlılığına karşı insanları yönlendirmek, psikolojik destek sunmak amacıyla 2015 yılında kurulan “Sarıyer Psikolojik Danışma Merkezi” (SAPDAM) çalışmaları dahilinde 9 yılda 33.654 kişiye hizmet verdi.

· Özgecan Aslan Danışma Merkezi ile aile içi şiddet gören veya maddi durumu iyi olmayan kadınlara psikolog desteği ve avukat desteği sağlanması, ihtiyacı olanların sığınma evlerine yönlendirilmesi, çocuklarının kreşe alınması sağlanıyor.

· 2012’den beri 1.457 kadına Mikrokredi desteği sağlandı.

· 2009 yılından bu yana 2,576 m² park ve yeşil alan oluşturuldu.

· 9 yılda 27.998 kg atık pil, 1.358.337 atık yağ, 19.394 kg elektronik atık toplandı.

· Su ürünleri birimi kuran ilk ilçe belediyesi , ilçe genelinde ilk defa balıkçılık kurultayı düzenleyen belediye oldu.

· *Çocuklar için her yıl Çocuk Hakları Festivali düzenliyor 23 Nisan Çocuk Şenliklerinde Dünyanın çeşitli ülkelerinden ve ülkemizin çeşitli illerinden çocukları ağırlayarak Sarıyerli çocuklarımız ile buluşturuyor kültürler arası etkileşim artırıldı.

· Kariyerimi Kurguluyorum Projesi ile genç işsizliğe karşı mücadele etmek amacıyla tüm paydaşların katıldığı bir süreçle gençlerle birlikte uygulanabilir, somut ve şeffaf, genç odaklı istihdam politikası üzerine 400’den fazla gence eğitim verildi.

· Erasmus Plus Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi ile 2012 yılından günümüze kadar 17 ve 30 yaş arası 75 Sarıyerli gence, 2 ile 12 aylık süreler ile Avrupa ülkelerinde sosyal içerikli projelerde yer alma fırsatı yaratıldı.

· Gecekondu bölgeleri için hazırlanan ıslah imar planlarının dayandığı 2981 sayılı yasa çerçevesinde 2017 yılında Ayazağa’da yaşayan ve gerekli işlemleri yapan 150 gecekondu sahibine tapularını dağıtıldı.

· 2011’den bu yana; 2.671.910 TL nakdi yardım, 47.866 adet hasta bezi yardımı, 127.472 adet gıda kolisi yardımı, 24.287 kişiye eğitim yardımı, 9.599.929 TL Asker maaşı yardımı, 1.758 çocuğa sünnet kıyafeti yardımı, 704 Haneye 61.000m² İnşaat ve Çatı Malzemesi yardımı yapıldı. 2018 yılında başlanan Sarıyer Halk Kart projesi ile toplam 7.000 kişiye ulaşıldı.

· Sarıyer Kalkınma Eylem Planı 2010 yılında belediyenin öncülüğünde, sağlam temeller üzerine kurulu, kalkınmayı belli bir plan ve program dâhilinde yürüten, tüm yerel faktörlerin kendi uzmanlık alanlarında katkılarını sunmalarını sağlayan, Sarıyer’in geleceği için hazırlanmış bir kalkınma planı. Plan, bir yerel yönetim tarafından hazırlanan ilk kalkınma eylem planı olmasıyla da ayrı bir öneme sahip.

· Sarıyer Edebiyat Günleri ile 2012 yılından beri yılda ortalama 20.000 kişinin takip ettiği önemli bir kültürel etkinlik oluşturuldu.

· SARMEK bünyesinde her yaş grubuna yönelik hazırlanan kurslar 2009 yılında 27 branştan yıllar içinde artan hizmet ile bugün 43 branşta kurs sağlandı. 2009 yılından bu yana 28.711 kişi kurs hizmetlerinden yararlandı.

· Sarıyer’de Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Rauf Denktaş Kültür Merkezi ve Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi olmak üzere 4 kültür merkezi ile hizmet verilmekte.

· 2009’da kurulan Sarıyer Belediye Tiyatrosu 2017 yılında 3 ödül aldı ve geride kalan 9 yılda 1.236 oyunu toplamda 169.326 kişi izledi.

· 5 kategoride 482 kursiyeri olan Sarıyer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 2017 yılında Polonya’da düzenlenen “Geleneğin Yüzleri Festivali”nde 13 ülkeyi geride bırakarak 1.oldu.

· 2009 yılından beri toplam 42.535’nin izlediği 118 konferans ve seminer düzenlendi, 89 sergi ve kermesi 63500 kişi ziyaret etti, 237 Sinema gösterimi ve şiir dinletisini 89.957 kişi takip etti.

· 2017 yılında faaliyete geçen ve 750 kursiyerin yararlandığı Türkan Saylan Rehabilitasyon ve Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde hobi bahçesi, spor odası, hatıra ağaç dikim alanı, başta Suriyeliler olmak üzere göçmenlerin uyum sürecini atlatmalarına yardımcı olmak amacıyla Türkçe ve İngilizce eğitimi veriliyor.

· Veterinerlik hizmetleri kapsamında 2009 yılından bu yana 22.758 hayvana muayene ve tedavi işlemi gerçekleştirildi.

