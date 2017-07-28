''Sarıyer'i afete teslim etmedik''

Akşam saatlerinde başlayan ve 20 dakika süren sağanak yağışta, çok sayıda ev, işyeri sular altında kaldı. Yıldırımlar düştü, yangınlar çıktı. Çatılar uçtu, duvarlar yıkıldı. Tek tesellimiz ise can kayıplarının yaşanmaması oldu.

Kışın kar yağışlarında olduğu gibi, sağanak yağmurdan da en fazla etkilenen ilçelerin başında Sarıyer geliyor. 2009 yılında göreve başladığımız günlerde ilçemizin birçok mahallesi su baskınları ile karşı karşıya kalıyordu. Geçen süre içinde yağmur suyu kanalı, istinat duvarları ve mazgal çalışmalarıyla ilçemizin altyapısının güçlendirdik. Yapılan bu çalışmalar ve afet öncesi aldığımız tedbirlerle ana arterlerdeki kanallar dışında Sarıyer doğal afetleri en az kayıpla atlatan ilçe oldu.

Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar, 9 gün önce yaşanan ilk afet sonrası sorunlu tüm bölgeleri yerinde analiz ederek dün akşama kadar gerekli çalışmaları tamamlayan ekiplerimizin zamanında aldığı önlemler ile afet süresince gösterdikleri yoğun gayret sayesinde ilçemizde önemli bir sorun yaşanmadan, kimsenin burnu dahi kanamdan afeti atlatmış bulunuyoruz. Sarıyerlilerin huzuru, güvenliği ve mutluluğu için aralıksız emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

İstinye ve Emirgan gibi kanalları altta kalan bazı bölgelerimizde yaşanan su baskınları sorununun farkındayız. Ana arter olan bu bölgelerde neler yapılabileceği konusunda yerinde incelemelerde bulunduk. Bazı bölümlerde mazgal uygulamaları gerçekleştirdik. Fakat sorunun temel çözümü konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ’nin bu alanda yapacağı çalışmalar büyük önem arz ediyor. Gerekli desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim.

Afetlerle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Geçici çözümler üretmek yerine sağlam bir altyapı kurulması kaçınılmazdır. Vatandaşlarımızın afet uyarıları olan günlerde kişisel önlemlerini almaları da ekiplerimizin çalışmalarını kolaylaştırması anlamında ayrı bir önem taşımaktadır.

Yaşanan afetler sonrası tüm halkımıza bir kez daha geçmiş olsun. Gösterdikleri anlayış ve verdikleri destekten dolayı vatandaşlarımıza, yoğun gayret gösteren tüm kurumlara ve görevlilere teşekkür ederim.