Sarıyer'in alt yapısı sınıfı geçti

Dün sabah itibariyle şiddetini arttıran sağanak yağış İstanbul’u esir aldı, metroyu su bastı ve seferler durdu, Avrasya Tüneli Anadolu-Avrupa yönü tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı, binalarda ciddi hasarlar meydana geldi.Son 32 yılın en yoğun yağışının görüldüğü İstanbul’da vatandaşın yağmurla mücadelesi çarpık kentleşme ve yetersiz altyapı sorununu birkez daha gündeme getirdi.

TÜM TALEPLERE MÜDAHALE EDİLDİ

Sağanak yağmurdan en çok etkilenen ilçelerden biri de Sarıyer idi. Yaklaşık 3 saat boyunca aralıksız devam eden yağışlarda Sarıyer’de metrekareye ortalama 80 kg yağmur yağdı. Sarıyer Belediyesi ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yağışın başladığı sabah saatlerinden gün bitimine kadar saha çalışmalarını sürdürdü. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşların taleplerini dinledi. Gün boyunca çağrı merkezine 166 yardım talebi geldi. Belediyeye bağlı ekipler ana arterden kaynaklı 166 talebe müdahalede bulundu.

BAŞKAN GENÇ DE SAHADAYDI

2009 yılından günümüze kadar daha yaşanılabilir bir ilçe için çalışan Sarıyer Belediyesi, bugüne kadar yaptığı 3.982 m yağmur suyu kanalı, 3.194 adet baca ızgara yapımı ve yükseltme çalışmalarıyla sınıfı geçti. Belediyenin kendi imkanlarıyla yaptığı altyapılarda sağanak yağış boyunca herhangi bir sorun yaşanmadı.Göreve gelinen günden beri altyapı çalışmalarında rekor kıran Sarıyer Belediyesi ana arterden kaynaklı sorunlara da anında müdahale etti. Sabah erken saatlerden itibaren vatandaşın yardımına koşan Sarıyer Belediyesi ekipleri ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, ilçeyi baştan sona tarayarak hasar tespiti yaptı. Ekipler acil müdahale edilmesi gereken evlerde temizlik ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdi.