Sarıyerliler Ela için buluştu

Sarıyer Belediyesi’nin İstinye Tersane Alanı’nda Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlediği Haluk Levent konseri, Sarıyer’de çok anlamlı bir kampanyaya da vesile oldu. Saat 22.00’da başlayan konser öncesi lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Ela Taşçı ve ilik nakli bekleyen diğer hastalar için Sarıyer Belediyesi ve Kızılay işbirliğiyle açılan stantta uygun donör arandı.

Ela’ya umut oldular

Saat 18.00 itibariyle açılan Kızılay çadırına gelen yüzlerce kişi Ela ve onun gibi iyileşmeyi bekleyen insanlara umut olmak için İstinye Tersane Alanı’nda sıraya girdi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de Kızılay çadırını ziyaret ederek projeye öncülük etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi Oktay Aksu da kampanya için kan verenler arasındaydı. Kan verme işlemi sabaha karşı 02.00’a kadar sürdü.

Kapanışı İzmir Marşı’yla yaptı

Kök hücre kampanyasının devam ettiği saatlerde rock müziğin güçlü sesi Haluk Levent sahneye çıkarak Sarıyerliler ile hep bir ağızdan sevilen şarkılarını seslendirdi. Minik Ela için başlatılan kampanyalara tüm platformlarda destek veren usta müzisyen, Sarıyer’deki sahnesinden de sık sık kan verilmesi için anons yaptı. Binlerce Sarıyerlinin katıldığı konserde Başkan Şükrü Genç’in kendisine çiçek vermesinin ardından İzmir Marşı’nı seslendiren sanatçı unutulmaz bir geceye imza attı.