Seçime kan bulaştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

31 MART Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bazı illerde, sandık başlarında veya okul bahçelerinde bıçak ve tabancaların da kullanıldığı kavgalarda toplam 4 kişi öldü. Sandık başlarında ve okul bahçelerinde kalp krizi geçiren 5 kişi de yaşamını yitirdi. Kavgaların yanı sıra meydana gelen kazalarla birlikte seçim günü toplam 101 kişi de yaralandı.



Türkiye, aylar süren seçim çalışmalarının ardından bu sabah yerel yöneticilerinin belirlenmesi için sandık başına gitti. Yurt genelinde seçim, genel olarak olaysız geçerken, bazı illerde sandık başlarında ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kavgalar çıktı.



MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA 2 SP'Lİ ÖLDÜ, 1 YARALI

İlk üzücü haber sabah saatlerinde Malatya'nın Pütürge ilçesinden geldi. Oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada, Saadet Parti'li 2 kuzen yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.



SANDIK BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN 3'Ü KADIN 5 KİŞİ ÖLDÜ

Seçim heyecanı yurt genelinde sürerken, sağlık sorunları olan 5 kişi de kalp krizi geçirip öldü. Gaziantep, Kayseri, Mardin'in Nusaybin ilçesi ve Konya'da sandık başında oy kullanan 3'ü kadın 5 kişi, kalp krizi geçirdi. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kalp krizi geçirdikleri belirlendi. Hastaneye kaldırılan 5 kişi de kurtarılamadı.



MUHTARLIK KAVGASI: 2 ÖLÜ, 57 YARALI

Oy kullanma sırasında meydana gelen kavgaların büyük çoğunluğunun ise muhtarlık seçimlerinden kaynaklanması dikkati çekti. 8 ilde sandık başında meydana gelen 11 olayda ise muhtar adaylarının yakınları arasında kavga çıktı. Muhtar adaylarının yakınları arasındaki en şiddetli kavga ise Gaziantep'te meydana geldi. Şehitkamil ilçesinin Köksalan Mahallesi'nde sandıkların kapanması sırasında muhtar adayı 2 kişinin taraftarları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede okul bahçesinde silahlı çatışmaya dönüşen olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.



Yurt genelinde sadece muhtar adaylarının yakınlarının karıştığı kavgalarda bazıları bıçakla olmak üzere toplamda 57 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerine devam ediliyor. Seçime katılan partilerin mensupları arasında çıkan kavgalarda 37 kişi yaralanırken, oy kullanmaya gidilirken meydana gelen kazalarda ise 11 kişi yaralandı.



HASIM İKİ AİLE OKULDA KAVGA ETTİ: 6 GÖZALTI

Bu arada Ankara'da oy kullanmak için gittikleri okulda karşılaşan husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Oy kullanmak için gelen vatandaşların buyuk tedirginlik yaşadığı kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Olayla ilgili kavgaya karıştıkları belirlenen her iki aileden toplam 6 kişi gözaltına alındı.



Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yaşanan olayların bilançosu şöyle:

* Malatya (Pötürge) : 2 ölü, 1 yaralı (Sandık başında çıkan kavga)

* Aydın : 1 ölü (Sandık başında kalp krizi)

* Aksaray : 1 yaralı (Muhtarlık kavgası)

* Diyarbakır: seçim kavgası 3 yaralı

* Diyarbakır (Kocaköy) : 2'si ağır 14 yaralı

* Diyarbakır (Çüngüş) : 9 yaralı

* Mardin : 3 yaralı

* Mardin (Midyat) : 2 yaralı (Muhtarlık kavgası)

* Mardin (Nusaybin) : 4 yaralı (2 ayrı mahallede kavga)

* Mardin (Nusaybin) : 1 ölü (Sandık başında kalp krizi)

* Konya : 1 ölü (Sandık başında kalp krizi)

* Erzurum : 4 yaralı (AK Parti'li aday kaza geçirdi)

* Şanlıurfa : 24 yaralı (Muhtarlık kavgası)

* Gaziantep : 2 ölü, 2 yaralı (Muhtarlık kavgası)

* Gaziantep: 2 yaralı (İki kuzenin bıçaklı kavgası)

* Gaziantep (İrsaliye) : 1 ölü (Sandık başında kalp krizi)

* Samsun (Çarşamba) : 1 yaralı (Muhtarlık kavgası)

* Samsun : 7 yaralı (Kaza)

* Denizli : (AK Parti'li gençlere silahlı saldırı)

* Ankara : (Okul bahçesinde kavga)

* Karaman : 5 yaralı (Muhtarlık kavgası)

* Karaman : 3 yaralı (Muhtarlık kavgası)

* Kayseri : 1 ölü (Sandık başında kalp krizi)

* İstanbul (Kadıköy) : 1 yaralı (Bıçaklı kavga)

* Trabzon (Tonya): 2 yaralı (Seçim kavgası)

* Tokat : 5 yaralı (Muhtarlık kavgası)

* Zonguldak: 8 yaralı (Muhtarlık kavgası)

MALATYA'DA MUHTARLIK KAVGASI: 2 ÖLÜ

Olay, saat 10.30 sıralarında Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bölünmez Mahallesi İlkokulu'na kurulan sandık başında, oy kullanma işlemi sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla vurulan Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş, yaşamını yitirdi. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavganın ardından tabancayı ateşlediği belirtilen kişi gözaltına alındı. 2 kişinin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için okul çevresinde ve mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.

ŞANLIURFA’DA MUHTARLIK KAVGALARINDA 25 KİŞİ YARALANDI

Şanlıurfa'da, farklı semtlerde muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgalarda 25 kişi yaralandı.

Merkez ilçeler Haliliye, Eyyübiye, Karaköprü ile Harran, Birecik ve Akçakale ilçelerinde muhtarlık seçimlerinde adaylar ile yakınları arasında kavga çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı; silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgalarda 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, güvenlik güçleri olaylara karışanları gözaltına aldı. Gerginliğin yaşandığı mahallelerde güvenlik güçlerince yeni bir olay yaşanmaması için önlemler artırıldı.

DİYARBAKIR'DA 'MUHTAR'LIK KAVGASI: 14 YARALI

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar Mahallesi'nde muhtar adayları arasında çıkan kavgada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Bozbağlar Mahallesi'ndeki Hayderekan İlkokulu'na öğleden sonra oy kullanmaya gelen Barış Mahallesi'nin mevcut muhtarı ve adayı olan Sait A. ile diğer muhtar adayı Nevzat P. arasında, broşür dağıtılması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, muhtar adaylarının yakınlarının da katılmasıyla kısa sürede tüfek, taş, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık görevlisi sevk edildi. Jandarma, okul çevresinde zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alırken, yaralılar da sağlık görevlilerince ambulanslarla ilçe ve Diyarbakır'daki hastanelere sevkedildi. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ÇÜNGÜŞ'DE MUHTARLIK KAVGASI: 9 YARALI

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, iki grup arasında 'oy' yüzünden çıkan kavgada, birbirine tekme ve tokatla saldıran 9 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra, Çüngüş'e bağlı Keleşevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki iki grup arasında, 'oy' nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada birbirine tekme ve tokat ile saldıran Tayfun Y., Hanifi Y., Metin Y., Nurettin Y., İbrahim G., Kiyasettin G., Sadettin G., Habip G. ve Cuma G. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla ilçedeki devlet hastanesine götürülüp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, jandarma, mahallede güvenlik önlemi aldı.

MARDİN'DE MUHTARLIK KAVGASI: 3 YARALI

Mardin'de 484 bin 284 seçmen bu sabah saatlerinde oy vermek için sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başlarken Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi'nde muhtar adayları arasında taşlı ve sopalı kavga yaşandı. Dara mahallesinde muhtar adayları İbrahim Bilgiç ile İsmail Bilem'in taraftarı arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılara çağrılan sağlık görevlilerince müdahalede bulunurken, jandarma ekipleri de köyde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

MİDYAT'TA MUHTARLIK KAVGASI: 2 YARALI

Mardin'in Midyat ilçesinde muhtar adayları arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, öğleden sonra Midyat'ın Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen iki muhtar adayının yakınları arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Adil Özgün (37) ve Hamit Özgün (65) bıçakla yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan Adil Özgün ameliyata alındı. Polis isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alırken mahalledeki güvenlik önlemlerini de artırdı.

NUSAYBİN'DE 2 MAHALLEDE SANDIK BAŞINDA KAVGA: 4 YARALI

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 2 mahallede sandık başlarında çıkan kavgalarda 4 kişi yaralandı.

Nusaybin ilçesine bağlı Kuyular ve Kantar mahallerinde sandık başlarında gerginlik yaşandı. Çıkan kavgalarda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için mahallelerdeki tedbirleri artırdı.



KARAMAN'DA MUHTAR ADAYLARININ YAKINLARI ARASINDA KAVGA: 5 YARALI

Karaman'ın Ayrancı ilçesi Akpınar köyünde muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan ve sopanın da kullanıldığı kavgada, 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında köydeki Akpınar İlkokulu'nda meydana geldi. Muhtar adayları Tamer Gözel ve Ahmet Yakışıklı'nın yakınları arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Sopanın da kullandığı kavgada muhtar adayı Tamer Gözel, yakınları Şahin Gözel, Oğuz Çevirel, Halis Çevirel ve Mustafa Çevirel aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ayrancı ve Karaman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarmanın kavgaya karışan şüphelilerin gözaltına alınması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

KARAMAN'DA MUHTAR ADAYLARININ YAKINLARI KAVGA ETTİ: 3 YARALI

Karaman’ın Çatak köyünde muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Çatak köyünde meydana geldi. Çatak köyü muhtar adaylarının yakınları arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Sopa da kullanılan kavgada Ekrem Altun, Mehmet Altun ve Fatih Altun aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın kavgaya karışan şüphelilerin gözaltına alınması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Trabzon'un Tonya ilçesinde Muhammet Y. seçim sonuçları nedeniyle tartıştığı kırsal Kaleönü Mahallesi Muhtarı ve tek aday olan Yusuf Kurt (66) ile yeğeni Muhammet Kurt'u (31) tabancayla yaraladı. Şüpheli kaçarken, yaralılar hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Tonya ilçesi Kalıncam Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından Muhammet Y. ile Kaleönü Mahallesi Muhtarı ve tek aday Yusuf Kurt arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet Y. belinden çıkardığı tabanca ile Yusuf Kurt ile yanındaki yeğeni Muhammet Kurt'a ateş edip, kaçtı. Yusuf Kurt koluna ile yeğeni Muhammet Kurt da bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polisin, kaçan Muhammet Y.'yi aradığı belirtildi. İlçede geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOKAT'TA MUHTAR ADAYI KAVGADA BIÇAKLANDI

Tokat’ın Madas köyünde, oy verme işlemi sırasında, muhtar adayı Necmettin Damar ve diğer aday Mustafa Ceylan'ın yakınları arasında kavga çıktı. Olayda bıçaklanan Damar ile 4 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Madas köyünde, oy kullanma işleminin sona ermesine 20 dakika kala, muhtar adayı Necmettin Damar ve diğer aday Mustafa Ceylan'ın yakınları arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Necmettin Damar, iddiaya göre, M.C. tarafından bıçaklandı. Mesut B., Mehmet B. ile kimliği öğrenilemeyen 2 kişi de kavgada hafif yaralandı. İhbar üzerine köye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı muhtar adayı Damar, sağlık görevlilerince ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Mesut B. ve Mehmet B. ise Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye gitmeyi reddeden diğer 2 yaralı da olay yerinde, ayakta tedavi edildi. Muhtar adayı Necmettin Damar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'TE MUHTARLIK KAVGASI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Gaziantep'te, muhtarlık nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Malatya'da sandık başında kavga: 2 ölü

İstanbul'da seçimde silahlar konuştu: 1 yaralı !