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  4. 01 Nisan 2019 02:58

Seçimin kazanını MHP oldu ! İşte MHP'nin kazandığı il sayısı

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP, yerel seçim sonuçlarına göre, il bazında 8 olan belediye başkanlığı sayısını 12'ye çıkardı.

Seçimin kazanını MHP oldu ! İşte MHP'nin kazandığı il sayısı
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında kurulan Cumhur İttifakı kapsamında, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 30'u büyükşehir olmak üzere 51 ilde ittifak yapılmıştı.

MHP, ittifak kapsamında Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyeleri ile Iğdır, Kars, Kırklareli ile Osmaniye'de aday gösterdi. MHP, bu yedi ilden Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Osmaniye ve Iğdır'da seçimi kazandı.

MHP, Cumhur İttifakı kapsamında olmayan illerden de Erzincan, Karaman, Amasya, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Kütahya ve Bayburt'ta belediye başkanlıklarını kazandı. Böylece MHP, biri büyükşehir olmak üzere 12 ilde belediye başkanlıklarını aldı.

MHP, 2014 yerel seçimlerinde 3'ü büyükşehir olmak üzere 8 ilde belediye başkanlığını kazanmıştı. MHP, bu seçimlerde Manisa, Osmaniye, Bartın ve Karabük'te belediye başkanlıklarını yeniden kazanırken, Kars, Adana, Mersin ve Isparta'da kaybetti.

MHP böylece, bir önceki yerel seçimlere göre il bazında 8 olan belediye sayısını 12'ye çıkarmış oldu.

AA

MHP , seçim sonuçları
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