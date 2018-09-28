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  4. 28 Eylül 2018 19:48

Şehit babasını darbeden MHP'li başkan görevden alındı

Muğla'da bisikletiyle trafikte ilerleyen şehit babası Bahri Atakul'u yol verme meselesi yüzünden darp eden Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek görevden alındı.

Şehit babasını darbeden MHP'li başkan görevden alındı
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde bisikletiyle trafikte  ilerleyen şehit babası Bahri Atakul'u, yol verme meselesi nedeniyle darbeden MHP  Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek görevden alındı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Muğla'nın Dalaman ilçesinde  şehit babası Bahri Atakul'u darbeden MHP Dalaman İlçe Başkanı Şimşek'in olaydan  bir gün sonra görevinden alındığı ve üst kurul üyeliğinin de düşürüldüğü  bildirildi.

Açıklamada, MHP Teşkilat Başkanlığı'nın devreye girmesiyle Şimşek'in  istifasını verdiği belirtildi.

Muğla'nın Dalaman İlçesi Atatürk Bulvarı'nda bisikletiyle seyir  halindeki şehit babası Bahri Atakul, yol verme meselesi dolayısıyla  tartıştığı  Hasan Şimşek tarafından darbedilmişti.

Atakul'un oğlu Jandarma Komando Er Hamza Atakul, 14 Mart 1993'te  Mardin'in Midyatilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşmüştü.

AA

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