''Şehit edildi'' iddiasına valilikten yanıt geldi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı köyünde öğretmenlik yapan giden 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz'ın terör örgütü PKK tarafından şehit edildiği iddia edilmişti. Terör örgütüne yakın sitelerde yer alan bu iddianın ardından Tunceli Valiliği çok önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada "Devam eden çalışmalarda; şu ana kadar öğretmenimizin şehit edildiğine dair herhangi bir bulgu ve emareye rastlanılmamış olup kayıp olan öğretmenimizin bulunması için bölgede güvenlik güçlerimizce çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

Dört gün önce tatil için memleketi Gümüşhane’ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan öğretmenin aracı ateşe verilmişti. PKK tarafından kaçırılan öğretmenin 21 Haziran'da şehit edildiği iddia edildi. Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen bir internet sitesi öğretmen Necmettin Yılmaz’ın şehit edildiğine ilişkin haber yayımladı.

VALİLİK: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Tunceli’de PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz’la ilgili Tunceli Valiliği açıklama yaptı. Öğretmen Yılmaz’ın şehit edildiğine ilişkin herhangi bir bulgunun olmadığı kaydedilen Tunceli Valiliği’nin açıklama şöyle:

"Devam eden çalışmalarda; şu ana kadar öğretmenimizin şehit edildiğine dair herhangi bir bulgu ve emareye rastlanılmamış olup kayıp olan öğretmenimizin bulunması için bölgede güvenlik güçlerimizce çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

MEMLEKETİNE GİDİYORDU

Şanlıurfa Siverek'te Çiftçibaşı köyünde görev yapan ve öğrencileri tarafından da çok sevilen öğretmenin aracının önü PKK'lı teröristler tarafından kesilmiş önce aracı taranmış ardından da genç öğretmen kaçırılmıştı. Olay, şehit öğretmenimizin Gümüşhane'ye hareket ettikten kısa bir süre sonra Erzincan-Tunceli yolu üzerinde gerçekleşmişti.

'OĞLUM SADECE ÖĞRETMENDİ'

Kendisinden 4 gün boyunca haber alınamayan Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yılmaz, Tunceli İnsan Hakları Derneği (İHD) Şubesi’ne başvurmuştu. Baba Halit Yılmaz şunları söylemişti: "Oğlum 1993 doğumlu, geçen yıl Ekim ayında Siverek'e öğretmen olarak atandı. Görev yaptığı köy okulunda, hem öğretmen hem müdür olarak görev yapıyordu. Yaz tatili için bizleri ziyaret için, memleketine gelmek için yola çıktı ve gelişini beklerken jandarmadan bizi aradılar. Oğlumun aracının yakıldığını, kurşunlandığını ve kendisinden haber alınmadığını söylediler. Ben de yola çıkarak, Tunceli'ye geldim. Aracın yakıldığı yerde gördüm. Kim kaçırdı, ya da kimler oğlumu götürdü hala bilmiyoruz. Allah rızası için insanlık namına oğlumun serbest bırakılmasını istiyoruz. Oğlum sadece öğretmendi, hiçbir suçu, günahı yok. Allah rızası için oğlum serbest bırakılsın."

AYBÜKE ÖĞRETMENİ ŞEHİT ETMİŞLERDİ

Terör örgütü, 9 Haziran günü bombalı araçla geldikleri Batman'ın Kozluk ilçesinde AK Partili Kozluk İlçe Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına Kalaşnikoflu saldırı düzenlemişti. Saldırı sonrası yaşanan çatışmada olay yerinde bulunan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın da PKK tarafından başından vurularak şehit edilmişti.