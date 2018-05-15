Şehitlerimizin adı Sarıyer'de yaşayacak

Sarıyer'de 2 polis merkezinin açılışı yapıldı. Ayazağa’da daha önce prefabrik binada hizmet veren ve terör örgütlerinin saldırısı sonucu şehit düşen ilk kadın polis memuru Mürüvvet Akpınar’ın ismi verildiği polis merkezi, Sarıyer Belediyesi tarafından ilçe Emniyet Müdürlüğü’nün kullanımına sunulan ek hizmet binasına taşındı. Zekeriyaköy’de ise FETÖ’nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Köprüsü’nde can veren şehit Münür Alkan’ın adının verildiği polis merkezinin açılışı yapıldı. Polis merkezlerinin açılışına; İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte kürsüye çıkan konuşmacılar ‘Devletin topluma açılan ilk kapısı polis merkezleridir. Huzur ve güvenlik toplumun ilk şartıdır’ mesajı verdi.