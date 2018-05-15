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  4. 15 Mayıs 2018 17:09

Şehitlerimizin adı Sarıyer'de yaşayacak

Sarıyer Belediyesi’nin desteği ile Ayazağa ve Zekeriyaköy’de iki polis merkezi yapıldı. Merkezlere terör örgütleri tarafından şehit edilen ilk kadın polis memuru Mürüvvet Akpınar ve 15 Temmuz şehidi Münür Alkan’ın ismi verildi.

Şehitlerimizin adı Sarıyer'de yaşayacak
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Sarıyer'de 2 polis merkezinin açılışı yapıldı. Ayazağa’da daha önce prefabrik binada hizmet veren ve  terör örgütlerinin saldırısı sonucu şehit düşen ilk kadın polis memuru Mürüvvet Akpınar’ın ismi verildiği polis merkezi, Sarıyer Belediyesi tarafından ilçe Emniyet Müdürlüğü’nün kullanımına sunulan ek hizmet binasına taşındı. Zekeriyaköy’de ise FETÖ’nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Köprüsü’nde  can veren şehit Münür Alkan’ın adının verildiği polis merkezinin açılışı yapıldı. Polis merkezlerinin açılışına; İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte kürsüye çıkan konuşmacılar ‘Devletin topluma açılan ilk kapısı polis merkezleridir. Huzur ve güvenlik toplumun ilk şartıdır’ mesajı verdi.

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