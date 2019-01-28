Senfoni Orkestrası çocuklar için çalmaya devam ediyor

Senfoni Orkestrası, Musa Göçmen’in şefliğinde Çocuklar ve Aileleri İçin Çoksesli Gösteri sahneledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı’nda düzenlenen “ Çocuklar ve Aileleri İçin Çoksesli Gösteri” etkinliği yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası çocuklara klasik müziği sevdirmek için bir kez daha sahne aldı. Etkinlikte, minikler şarkılara eşlik ederek keyifli bir zaman geçirdiler. Aileleri ile birlikte Senfoni Orkestrası’nı dinlemeye gelen çocuklar Orkestra Şefi Musa Göçmen ile müzik tarzlarını ve enstrümanları tanıma fırsatı yakaladı.

Çok sesli gösteride J. S. Bach, L.V. Beethoven, W. A. Mozart, J. Offenbach, J. P. Sousa, K.J. Alford gibi yabancı bestekârların eserlerinin yanında Uzun İnce Bir Yoldayım, Dağ Başını Duman Almış, Çanakkale Türküsü ve İzmir Marşı gibi eserler de büyük bir coşkuyla seslendirildi.

Orkestra Şefi Musa Göçmen, harika orkestraları ve muhteşem müziği herkese ulaştırmak, insanların kalplerini bu müzikle birbirine bağlamak ve neşe vermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek küçük yaşlarda her bireyin müzikle buluşturulması gerektiğini söyledi. Çocukların sesleri tanımasının gelişimleri için çok önemli olduğunu ifade eden veliler, Büyükşehir Belediyesi’ne çocuklara bu imkânı sağladığından dolayı teşekkür ettiler.