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  4. 27 Mayıs 2017 16:04

''Sessiz Kahraman'' Şükrü Genç

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Almanya’nın Aachen kentinde, uluslararası ‘Sessiz Kahraman’ ödülünü aldı.

''Sessiz Kahraman'' Şükrü Genç
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Alman-Türk kuruluşu Eurotürk derneği ve Aachen Büyükşehir Belediye Başkanı Marcel Philipp tarafından, alanında başarılı isimlere verilen, ‘Sessiz Kahraman’ (Stille-Helden-Preis) ödülüne bu sene Aachen-Sarıyer kardeş kentliği çalışmaları nedeni ile Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç layık görüldü.

Aachen-Sarıyer Kardeş Belediyeler Başkanı Okan Akın ve Eurotürk Derneği Başkanı Rainer Bertrand’ın konuşmacı olarak katıldığı törende Genç’e ödülü Kuzey Ren Vestfalya Parlamento başkanı Carina Gödecke tarafından takdim edildi.

Aachen Belediye Başkanı Marcel Philipp, yaptığı konuşmada Aachen ve Sarıyer kardeşliğinin Türkiye ve Almanya arasındaki dostluğu etkilediğini belirterek teşriflerinden ötürü Genç’e teşekkür ederken, Şükrü Genç de ödülün kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi. İki başkan tören sonunda kırmızı beyaz kravat takarak basın mensuplarına poz verdi.

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