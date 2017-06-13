Sevgi sofraları Amasyalıları ağırladı

Maltepe Organik Halk Pazarı’nda verilen iftar yemeğinde binlerce Maltepeli dualarla oruçlarını açarken, düzenlenen etkinliklerle vatandaşlar eğlenceye doydu. Sohbet programı kapsamında ilahiyatçı Ahmet Dur sahneye çıkarken, Amasyalılar Gecesi de düzenlendi. Gece öncesi semazen eşliğinde sahne alan Kasım Alper Özdemir, şiirleriyle geceye renk katarken, “Amasyalılar Gecesi”nde Candaş Gümüş şarkılarıyla, izleyenleri coşturdu. Zümrütevler Mahallesi’nde düzenlenen mahalle iftarında da, yaklaşık 2 bin kişi oruçlarını açtı.

