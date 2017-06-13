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  4. 13 Haziran 2017 15:57

Sevgi sofraları Amasyalıları ağırladı

Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinliklerinin 17’nci gününe, Amasyalılar damga vurdu. Amasyalıların renk kattığı gecede semazenler, şiirleriyle Kasım Alper Özdemir sahne aldı ve ilahiyatçı Ahmet Dur bir sohbet gerçekleştirdi.

Sevgi sofraları Amasyalıları ağırladı
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Maltepe Organik Halk Pazarı’nda verilen iftar yemeğinde binlerce Maltepeli dualarla oruçlarını açarken, düzenlenen etkinliklerle vatandaşlar eğlenceye doydu. Sohbet programı kapsamında ilahiyatçı Ahmet Dur sahneye çıkarken, Amasyalılar Gecesi de düzenlendi. Gece öncesi semazen eşliğinde sahne alan Kasım Alper Özdemir, şiirleriyle geceye renk katarken, “Amasyalılar Gecesi”nde Candaş Gümüş şarkılarıyla, izleyenleri coşturdu. Zümrütevler Mahallesi’nde düzenlenen mahalle iftarında da, yaklaşık 2 bin kişi oruçlarını açtı.
 

maltepe belediyesi , ali kılıç