Şiddetli yağış sokak iftarlarını vurdu

İstanbul'da bu akşam beklenen şiddetli yağış nedeniyle belediyeler tarafından düzenlenen sokak iftarı programları iptal ediliyor. Ümraniye Belediyesi 10 bin kişiyle yapacağı mahalle iftarının hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Hürriyet'ten Mustafa Bakacak'ın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneyi ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarıda akşam saatlerinde kuvvetli yağış ve dolu beklendiği belirtildi.

Uyarı üzerine Ümraniye Belediyesi sokak iftarlarını iptal etti. Belediyeden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden almış olduğumuz son hava raporunda, bugün özellikle iftar saatlerinde Ümraniyemize yoğun yağış beklendiğinden, İstiklal, Atatürk, Atakent, Tantavi, Yamanevler, Namık Kemal, Esenevler, Armağanevler ve Site mahallelerimiz için kurmayı planladığımız iftar soframız ilerı bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (cuma) öğle saatlerine kadar, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yaşanacağından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilmişti.