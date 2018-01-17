Şişli Belediye Başkanı hakkında bomba rüşvet iddiası

Ataşehir ve Beşiktaş’tan sonra, şimdi de CHP’li Şişli Belediyesi topun ağzında. Başkan Hayri İnönü’ye müthiş rüşvet suçlaması !

Ataşehir ve Beşiktaş’ın CHP’li belediye başkanlarının yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı. Şimdi benzer bir olay Şişli Belediyesinde gündemde.

Mustafa Sarıgül 2014 seçimlerinde İstanbul Büyüksehir Belediyesine aday olmuştu. Sarıgül, yerine de Hayri İnönü’nün aday gösterilmesini istemiş, Kılıçdaroğlu da buna “ tamam “ demişti.

Yani Sarıgül, İnönü’yü adeta Başkanlığa atamıştı. Sarıgül seçimi kaybederken, Hayri İnönü başkan seçilmişti. Ancak zaman içinde ikisinin arası açılmış, 2014 aralık ayında ise kavga çıkmış, ikili mahkemelik olmuştu.

Superhaber.tv internet haber sitesinin özel haberine göre 2015 ocak ayından itibaren kendi kadrosunu kuran İnönü, Ömer Engin Baysal adlı bir işadamını, adeta sağ kolu olarak belediyeye aldı. Baysal, Şişli Belediye’sinin en önemli işletmesi olan Kent Yol’un da başına geçti. Peki kimdi bu Baysal ? Baysal, Hayri İnönü’nin eşi Nazlı İnönü’nün öz be öz yeğeniydi !

Ancak 6 ay sonra bu kişi aniden görevden alındı. İnönü yakın çevresine “Onu yolsuzluk yaptığı için görevden aldım “ derken, Baysal, “ Tam tersi, Ben onun yolsuzluklarına engel olduğum için beni tasfiye etti “ diye yakınıyordu.

İşte bu Ömer Engin Baysal, geçtiğimiz günlerde yeniden ortaya çıktı. Ömer Engin Baysal, Şişli Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Mülkiye Baş Müfettişine yazılı ifade verdi.

Baysal, müfettişlere verdiği ifadede, Hayri İnönü’nün belediyede bir rüşvet ağı kurduğunu iddia etti.

Yetkili makama, itirafçı olmak istediğini belirten Baysal, 'Ben H. Hayri İnönü'nün halen sürdürdüğü Şişli Belediye Başkanlığı görevindeki usulsüzlükler ve yolsuzlukları kendi isteğimle ihbar etmek için geldim. Beyan edeceğim konularda şahsıma suç yöneltilmesi ve yargılanabilmem ihtimaline binaen yetkili ve görevli makamlarca etkin pişmanlık ve gizli tanıklık hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum.' ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ İNÖNÜ'NÜN TALİMATI İLE RÜŞVET HAVUZU OLUŞTURULDU

Belediyede rüşvet havuzunun oluşturulmasının nasıl kararlaştırıldığını detayları ile anlatan Engin Baysal, H. Hayri İnönü'nün, yardımcısı Uğur Erhan Dinçer ile kendisinin katıldığın bir toplantıda yaptığı konuşmayı şöyle aktardı;

'Bakın arkadaşlar bu işleri böyle yürütemeyeceğiz. Bütün belediyeler yapıyor. Bunu biz de oturtacağız. Bir havuz hesabı oluşturacağız. Bu hesabın gelir ve gider kaydı, belirteceğim yerlere harcanması yetkisi Ömer Bey'de olacak. Yoksa bazı harcamaları yapamayacağız. Hayati tehlikem var dedim, bak korumaları tuttuk. Onların resmi hiçbir girdisini yapamadım. Maaşları var, onlara tahsis ettiğim araçların kiraları var. Yeme içme giderleri var. Bunları cebimden mi vereceğim ben?

Ömer, sana hala maaş veremedim. Havuzda toplanan paradan kendime maaş olarak ayıracağım kısmın dışında kalanları bu şekilde ihtiyaca göre harcayacaksın.'

Baysal, konuşmanın ardından kendisinin, bu işin nasıl olacağını, nasıl işleyeceğini sorduğunu, Hayri İnönü'nün ise dolaylı olarak rüşvet toplanacağını belirttiğini aktararak, 'Ben de 'Bu yaştan sonra kimseden rüşvet toplayamam' dedim.

Hayri İnönü'yü önceden tanımama sebebiyle maddi hırsını bilmeme rağmen, ne ailesine taşıdığı soy isme ne de kendime bunu yakıştıramamam nedeniyle bozuldum. Kendisi de anladı. Bana, 'Merak etme, sıkıntı yok. Sen kimseden bir şey talep etmeyeceksin' diye beni teselli etmeye çalıştı.' şeklinde ifade verdi.

BELEDİYE İLE İŞ YAPAN ŞİRKETLER TEHDİT EDİLDİ!

Baysal ayrıca, bu kapsamda belediyeye hizmet sağlayan bazı iş adamları ile rüşvet havuzuna para aktarmaları için yapılan görüşmelere katıldığını belirtti.

Engin Baysal, Hayri İnönü'nün belediyeye çöp toplama hizmeti veren şirketin sahibi Kadir Haberdar'dan aylık 400 bin lira rüşvet istediğini, Haberdar'ın bunu ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine ise ikili arasında gerginlik yaşandığını aktardı.

Baysal'ın sözleri ifadesine şöyle yansıdı;

'Ortam gerildi. Karşılıklı benzer ifadelerle tartıştılar. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemedim. Gözümün önünde bir rüşvet pazarlığı yapılıyordu. Gerildim. Sonunda aralarında bir orta yol buldular. Kadir Haberdar aylık en az 2 milyon ödeme yapılmasını ve temlik bedellerinin de faktoring şirketiyle anlaşılıp Belediyece ödeme takvimine bağlanmasını istedi.'

VİSKİLİ RÜŞVET KEYFİ!

Öte yandan, Hayri İnönü'den havuzda toplanan rüşvet parasını teslim aldığı anı da anlatan Ömer Engin Baysal şu ifadeleri kullandı;

'Birkaç gün sonra Hayri İnönü beni Kanyon rezidanstaki ikametgah olarak gösterdiği ve açık adres olarak kimsenin bilmediği daireye çağırdı. Viski ikram etti. Biraz sohbet ettikten sonra içerdeki odadan bir siyah spor çanta getirdi. 'İçinde 150.000 TL var. 100 binini kendime maaş olarak ayırdım. Sen de maaşın içine aylık 10 binden 20 lira ayır al. Korumaların maaşlarını, koruma arabalarının kiralarını ödeyiver. Artan sende dursun. Ben diğer harcamaları yapman için sana söylerim.' dedi.'

Hayri İnönü ile beni görevden aldığı 10.06.2015 tarihine belirttiğim yolsuzluklar nedeni ile çekişme halinde olduk.'