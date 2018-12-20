Suların bir türlü durulmadığı Şişli Belediyesi’nde, 4 aydır maaş alamayan işçiler isyanda. Aylardır oyalanan işçiler, 24 Aralık akşamına kadar maaşları yatmazsa, greve gidecekler.

4 aydır oyalanan işçiler, önceki gün Şişli Belediyesi önünde toplanarak, başkan Hayri İnönü’yü protesto ettiler.

“ Artist Hayri İstifa “ diye slogan atan işçiler, şöyle tepki gösterdi:

“ Daha göreve geldiğinin ilk aylarında dövmeli vücudu ile poz veren Hayri İnönü, Belediye Başkanı mı, artist mi ? Bizim 3 kuruş maaşımızı vermeyen Artist Hayri, iş eğlenceye geldi mi, para bulmayı biliyor.

Bize para yok ama, şarkıcı Teoman’a 2 saatlik konser için 300.000 lira vermeyi biliyor. “ Paramız yok “ diye ağlayan Hayri Başkan, iş kültür sanat faaliyetleri için entellere yüz binlerce lira vermeye gelince, tak diye hemen buluyor.

Ama sıra Şişli halkına hizmet eden biz emekçilerin alınterine gelince, utanmadan “ Valla Paramız yok “ diyor. Madem bizim alınterimizin karşılığı para yok, bizden de hizmet yok. Pazartesi günü 4 aylık maaşlarımız yatmazsa, tek çare grev. “

Bakalım pazartesi günü işçiler 4 aylık maaşlarını alacak mı, yoksa Şişli’de grevli günler mi başlayacak ?