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  4. 24 Aralık 2018 17:27

Şişli Belediyesi'nde bir skandal daha

CHP'li Şişli Belediyesi'nin çalışanlarını zorla İsmet İnönü'yü anma etkinliğine götürmek istediği ortaya çıktı.

Şişli Belediyesi'nde bir skandal daha
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Yaklaşık 4 aydır maaşlarının ödemediği gerekçesiyle onlarca işçinin protesto gösterlerine sahne olan Şişli Belediye Başkanlığı'nda bir skandal daha ortaya çıktı.

Şişli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Halil Özer imzalı yayınlanan genelgede 'ikinci Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın İsmet İnönü'yü vefatının 45. yılında anmak üzere Maçka Taşlık Parkı'nda anma programı düzenlenecek olup müdürlüğünüzde görevli personele duyurularak katılım sağlanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim' denilerek belediye çalışanlarının etkinliğe götürülmesi istendi.

İşte o yazı:

Şişli Belediyesi'nde 4 aydır maaş alamayan işçiler isyandaŞişli Belediyesi'nde 4 aydır maaş alamayan işçiler isyanda

 

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