Şişli Belediyesi'nde hala ödenmeyen maaşlar işçileri isyan ettirdi

İstanbul'da CHP'nin en güçlü olduğu ilçe belediyelerinin başında gelen Şişli Belediyesi'nde görevli çok sayıda işçi maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle belediyenin Şişli'deki binası önünde eylem yapmıştı.

İşçilerin geçtiğimiz gün düzenlediği eylemin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen işçilerin maaşlarının halen ödenmediği ortaya çıktı.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü işçilere "ödeme sözü vermişti" ancak görülen o ki İnönü'nün söyledikleri havada kaldı.

İnönü, maaşlarını alamayan işçileri yatıştırmak için "Merak etmeyin ödemelerinizi yapacağız" demişti. Ancak eylemin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen maaşlar hala ödenmedi.

Maaşlarını alamadıkları için isyan eden işçilerden kimisi "Evimde yiyecek ekmeğim yok, alacak param yok" derken kimisi de Çocuklarımızı okula yazdıramıyoruz", kimisi ise "Hayri Başkan belediye başkanı gibi değil sanki bir sanatçı gibi davranıyor. Bize gelince maaş yok ama bir sürü konsere, etkinliğe para buluyor. Ancak bize gelince para bulamıyor. Bu mu sosyal demokrat başkanlık" diyerek tepkisini gösterdi.