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  4. 10 Ocak 2019 23:09

Şişli'de tartışmaları bitiren anket: Şişli ''Mustafa Sarıgül'' dedi !

Gezici Araştırma Şirketi tarafından, Şişli İlçe genelinde yapılan son anket yerel seçimlerin en çok tartışılan ilçesi Şişli'de tartışmalara son noktayı koydu. Şişli'nin tercihi açık ara Mustafa Sarıgül oldu.

Şişli'de tartışmaları bitiren anket: Şişli ''Mustafa Sarıgül'' dedi !
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Gezici Araştırma'nın Şişli İlçesi yerel seçim anketi sonuçları Gezici Araştırma'nın Şişli İlçesi yerel seçim anketi sonuçları

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde kamuoyu araştırma şirketleri peş peşe seçim anketlerini açıklamaya başladı. Son olarak yerel seçimlerin en çok merak edilen ilçelerinden Şişli'de bir çalışma yapan Gezici Araştırma Şirketi bu anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Şişli ilçesi özellikle CHP içerisinde çok büyük bir öneme sahip. Avcılar, Beşiktaş, Kadıköy ve Sarıyer ilçeleriyle birlikte CHP'nin İstanbul'daki kalelerinden biri olarak bilinen Şişli'de bu sene CHP' içerisinde kıyasıya bir yarış başladı.

Bir yanda mevcut belediye başkanı Hayri İnönü, diğer yanda Şişli'nin efsane belediye başkanı olarak bilinen Mustafa Sarıgül CHP'den Şişli Belediye Başkan adayı olabilmek için tüm güçleriyle çalışıyorlar.

CHP içerisindeki bu kıyasıya yarış sürerken Gezici Araştırma Şirketi Şişli İlçe genelinde yaklaşık 3 bin kişiyle yüz yüze görüşmeler yaparak Şişli'nin nabzını yokladı.

Anket sonuçlarına göre Şişli'de Mustafa Sarıgül; ister CHP'den, ister DSP'den aday olsun açık ara önde gidiyor.

Özellikle anketteki "Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün çalışmalarından memnun musunuz?" ve "Hangi dönemdeki çalışmalardan daha memnunsunuz?" sorularının yanıtlarına bakılınca CHP'nin Şişli Belediye Başkanlığı için Mustafa Sarıgül'ün adı açık ara öne çıkıyor.

İşte Gezici Araştırma Şirketi'nin anketinden dikkat çeken ayrıntılar:

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