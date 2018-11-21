''Siz önce İSPARK'ın marifetine bakın!''

Sabah gazetesinin dün yayınladığı "CHP'li Avcılar Belediyesi Atatürk Stadı'nı açık oto pazarına çevirip şirketlere kiraladı" iddialarına Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli sert bir yanıt vererek "bu yerel seçimler öncesinde bir kadın belediye başkanına karşı yapılan komplo ve kumpasın uzantısıdır" demişti.

Benli Sabah gazetesinden iddialarına "Pazar sabahı stadımıza araç sokup sonra hemen çıkarıp bu arada fotoğrafını çekip oto galeriye çevirdi diye bugün haber yapanlar kadının siyasette yer almasını istemeyenlerdir." şeklinde yanıt vermişti.

Benli bugün de Avcılar'ın en değerli arazilerinden birinde yer alan Turgut Özal Stadyumu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından otoparka çevrildiğini asıl bunun araştırılması gerektiğini belirterek İSPARK otoparkının önceki ve sonraki halini paylaştı.

İşte Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli'nin yayınladığı o fotoğraf:

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli: ''Bu kadına yapılan çirkin bir saldırıdır''