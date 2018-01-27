Soğukta sahipsiz hayvanlar unutulmadı

Çetin kış şartlarıyla mücadele edenler sadece insanlar değil. Yaşamını sokakta sürdüren birçok hayvan, yoğun kış koşullarında hem yiyecek bulmak hem de vücut ısılarını korumak için büyük sıkıntı yaşıyor. Sarıyer Belediyesi, sokak hayvanlarını korumak ve kışı daha rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla önlem aldı. Peki, soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için neler yapabiliriz? İşte yanıtı…

BESLENME ÖNEMLİ

Sokakta yaşamını sürdüren canlar için öncelik, karınlarının doyurulması. Havaların soğuması ile Sarıyer genelinde 12 bölge 24 noktada bulunan besleme alanlarına sık sık yemek bırakılıyor. Bunlar genelde kuru mama ve sıcak yemek şeklinde oluyor. Ekiplerin tespit ettiği yavruların olduğu bölgelerde her gün besleme yapılıyor. Bunun yanı sıra bu konuda çalışma yapan kamu kuruluşları ve hayvansever gruplara kar yağışlarının olduğu dönemlerde mama desteği yapılıyor. Siz de hayvanlar için satılan mamalardan alıp, yol kenarlarına bırakabilirsiniz. Mama alamıyorsanız evdeki artan yemekleri onlarla paylaşabilirsiniz.

BİR KAP DA SİZ KOYUN

Doğadaki canlılar susuz yaşayamaz. Sokakta barınan pek çok hayvanın yaşamı suya bağlı... Kedi, köpek ve kuşların su kaynağı olarak kullandığı küçük birikintiler kış aylarının gelmesi ile beraber donduğundan su bulmakta zorlanabilirler. Metal ya da çelik su kapları suyu çabuk dondurur bu yüzden kış aylarında plastik kaplara su konularak, temizliği kontrol edilmelidir.

KAPILARINIZI AÇIN

Yoğun kış koşullarında onlar için küçük bir yer açın. Soğuktan ve yağıştan ıslanmış kedileri alıp bakabilirsiniz. Eğer evinizin koşulları bir hayvanın uzun süre kalmasına uygun değilse yaralı ve hasta durumundaki hayvanları kısa süreliğine misafir edin. Böylece yaşam mücadelesi veren bir canlıyı kurtarmış olursunuz.

SATIN ALMA SAHİPLEN!

Sarıyer Belediyesi, sorumsuzca sokağa terk edilen ve sokaklardaki yaşam koşullarına kolay bir şekilde uyum sağlayamayan hayvanları koruma altına alıyor, bakımını üstleniyor ve hayvanları mutlu olabilecekleri yuvalarına kavuşturuyor. Sahiplendirmek için önce hayvanın sağlığının yerinde olması ve kısırlaştırılmış olması gerekiyor. Siz de Sarıyer Belediyesi Safiye Kaya Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret edip, evinizin kapılarını bir dosta açabilirsiniz.

YARDIM EDİN

Hayvanların tıbbi bakımı Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak yapılıyor. Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğünüz bir hayvan görürseniz lütfen 444 1 722 çağrı merkezinden ekiplerimizle iletişime geçin.

KAPUTA VURUN!

Soğuklardan korunmak için hayvanların bulduğu çözüm, bir süre çalıştırılmış araba motorlarından yayılan sıcağa sığınmak. Bu yüzden motoru çalıştırmadan önce mutlaka kaputa vurup, kontrol edin. 2 saniyelik işlem bir canın kurtulmasını sağlayacaktır!

TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANE

Sarıyer Belediyesi Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi, hayvansever iş adamı Fikret Kaya'nın desteğiyle Avrupa standartlarında hizmet veren tam teşekküllü bir kuruma dönüştü. Her gün özel olarak dezenfekte edilen alanlar, hayvanlara daha sağlıklı bir şekilde yaşayabilecekleri ortam sağlıyor. Bununla birlikle köpekler için özel olarak yapılan kum havuzları da minik dostların yaşam şartlarını iyileştiriyor. Merkezde tıbbi ekipmanlar dikkat çekiyor. Kan sayım cihazı, röntgen cihazı, sterilizatörler, yoğun bakım üniteleri, serum infizyon cihazları gibi olanaklar mevcut. Hayvanlar kuyu suyu değil İSKİ’nin şebeke suyundan içiyor. Doğalgaz sistemi ve havalandırma sistemi var.