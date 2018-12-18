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  4. 18 Aralık 2018 11:25

Şok iddia: Erdoğan kendi açıkladığı AK Parti'nin adaylarını değiştirecek !

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler için kendisinin açıkladığı bir çok adayı değiştireceği iddia edildi.

Şok iddia: Erdoğan kendi açıkladığı AK Parti'nin adaylarını değiştirecek !
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Milli Gazete Yazarı Ahmet Yavuz, “Adaylar değişecek mi?” başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı’nın sürekli çapraz anket ve analizler yaptırdığı, seçmen nabzını iyi tuttuğu, bazen de politika değişiklikleri yaptığı biliniyor. Son iki haftadır da çok ciddi bölgesel analizler yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“Bir kaynağıma göre; belediye başkan adaylarını çok erken açıklayan AK Parti’de; oluşan yeni süreçte bazı illerin adaylarıyla seçimin alınamayacağı görüldü. Bu nedenle bazı isimlerin sürpriz şekilde değiştirilebileceği değerlendiriliyormuş” diyen Ahmet Yavuz, şöyle devam etti:

“Mesela Balıkesir’de anketlerin yerlerde süründüğü… Antalya’da algılarda ciddi problem olduğu haberleri geliyormuş. Antalya’da CHP’nin adayı Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek olmasın diye uğraşılıyormuş! Mansur Yavaş’ın adaylığı gibi yani.

Ankara’da, ‘Mansur’suz anketlerde, Özhaseki’nin aldığı’ çıkıyormuş. Ancak Mansur Yavaş’ın CHP veya İYİ Parti’den adaylığı durumunda, iktidar durumu yeniden analiz edecekmiş! ‘Ankaralı aday’ polemiği de epey köpürtülüyormuş!

Balıkesir, Antalya’nın yanında, Uşak, Samsun ve Şanlıurfa’da benzeri sıkıntılar gündemdeymiş. Önemli bir belediye başkanı, genel merkeze çağrılmış.

Süreçlerde Melih Gökçek ve Balıkesir’den Ahmet Edip Uğur etkili oluyormuş.

‘Bana biraz uçuk geliyor. Açıklanan bir aday hiç değiştirilmedi’ diye itiraz edecek oldum. ‘İstanbul ve Ankara dahil, iktidarın seçimle gelmiş başkanlarının metal yorgunluğundan gitmesi de bir ilkti?’ diye itiraz etti. En iyisi bu kulis bilgisini not düşüp biraz beklemek.”

 

ahmet yavuz , recep tayyip erdoğan , milli gazete
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