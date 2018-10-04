Siirt'in Tillo ilçesi ve bazı bölgelerde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, Tillo İlçesi, Çınarlısu Köyü, Alkumru Mahallesi, Elmacık Mahallesi, Akyayla Köyü Kargacık Mahallesi, Taşbalta Köyü, Erenler Mahallesi ile İl Merkezine bağlı Koçlu, Bayraktepe (Çölköy) ve Ekmekçiler Köyü bölgelerinde 3 Ekim 2018 günü saat 17.00'de ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 04 Ekim 2018 günü saat 19.00 itibariyle kaldırılmıştır" denildi.