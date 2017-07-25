Şoke eden görüntüler ! Yıllar sonra yeniden...

İstanbul'da yıllar sonra bir işçi eyleminde çöp toplamama yöntemine başvuruldu. Yaz sıcağında vatandaşlar kötü kokular ve çöp yığınlarıyla karşı karşıya kaldı.

Şişli Belediyesi'ne ait Kent-Yol şirketinin personel alımı ihalesine sokulmadığını iddia eden Kent-Yol işçileri iş bıraktı. Şişli Belediyesinin Feriköy'de bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü'ndeki çöp araçlarının çıkışına izin vermedi.

Belediye önünde toplanan işçiler yarına kadar bir anlaşma sağlanmazsa, Sabah İstanbul'dan Ankara'ya doğru 25 gün sürecek bir yürüyüşe başlayacaklarını duyurdu. Şişli Belediyesi ise Kent-Yolun ihaleye katılma şartları taşımadığı için ihaleye alınmadığını savunarak, işçilerin herhangi bir hak kaybına uğramayacaklarını ya da işsizlikle karşılaşmayacaklarını belirtti.

İHALENİN SONUCUNU BELEDİYENİN ÖNÜNDE BEKLEDİLER

Sabahın erken saatlerinden belediyenin önünde toplanmaya başlayan belediye işçileri, saat 11:00'de düzenlenen personel ihalesinin sonucunu bekledi. Kentyol işçisi emeğine sahip çıkıyor, Kentyol işçisi adalet istiyor yazılı pankartların açıldığı eylem sırasında belediye önünde çevik kuvvet ve TOMA'da hazır bulundu. İhaleyi Marmara Temizlik İnşaat; Doğan Sosyal Hizmetler ve Burç Yapı İnşaat'dan oluşan konsorsiyumunun kazandığı öğrenildi.

YARIN SAAT 25 ARKADAŞIMIZLA ANKARA YÜRÜYÜŞÜNÜ BAŞLATIYORUZ

İhalenin sonuçlanması üzerine Genel-İş İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Şenol Erdem açıklama yaptı. Erdem, Düne kadar adalet isteyenler, Ankara'dan İstanbul'a gelenler, şimdi Kent-yol işçisini Ankara'ya beklesinler. Yarın saat 10:00'da 25 arkadaşımızla birlikte Ankara yürüyüşümüzü belediye başkanının önünden başlatıyoruz dedi.

BAŞKA BİR FİRMAYA İHALE EDEREK KAZANIMLARIMIZI YOK ETMEK İSTEDİLER

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Cafer Konca ise iki aydır Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve temsilcilerle müzakereler yapıldığını belirterek, yarına kadar çözüm bulunmadığı takdirde Ankaraya yürüyeceklerini açıkladı. Konca Bir yanlış yapıldığı takdirde buna seyirci kalmayacağımızı kendisine iletmiştik.

Ama bugün gelinen aşamada 19 yıldır Şişli halkına hizmet eden emekçi arkadaşlarımın alın terini görmezden gelerek, başka bir firmaya işlerini ihale ederek, yıllarca verilen olduğunuz örgütlü mücadelenizi, sendikal haklarınızı, sosyal kazanımlarınızı yok etmek ve taşeron cehenneminde sizleri çalıştırmak istediler dedi.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ: HİÇ KİMSENİN MAAŞINDA 1 KURUŞ EKSİLME OLMAYACAK

Şişli Belediye Başkanı Yardımcısı Halil Özer, Şişli Belediyesi'nin Türkiye'de işçilere en yüksek ücreti ödeyen belediye olduğunu söyleyerek çalışanların hak kayıpları ve iş güvenceleri konusunda asla geri dönüş olmayacak. Bu bir açık ihaledir. Bizim şirketimiz Kent-yol mali yetersizliklerden dolayı ihaleye giremedi. Bizim sokmamamız gibi bir durum söz konusu değil.

Bu durumu işçi arkadaşlarımıza, sendika yöneticilerimize anlattık. Birkaç kez toplantı yaptık. Ama onlar her koşulda Kent-yolun ihaleye girmesini öne sürdüler. Bu yasal olarak ve mali olarak mümkün değildi. Sayın Hayri İnönü çalışanlarımıza şu mesajı iletmemizi söyledi: Kesinlikle hiç kimsenin maaşında 1 kuruş eksilme olmayacak. Herhangi bir işçi işten çıkarılmayacak. Hiç kimsenin hak kaybı olmayacak dedi.

ÇÖP KAMYONLARININ ÇÖP TOPLAMAYA ÇIKMASI ENGELLENİYOR

İşçilerin çöp araçlarının çalışmasını engellediği yönündeki iddialar üzerine ise Özer, Şu anda yasal bir kayıp olmamasına rağmen çöp kamyonlarının çöp toplamaya çıkması engelleniyor. Bu tamamen yasal olmayan bir şeydir. Bunun sürmesi halinde Başkanlığımız gerekli önlemleri alacaktır. Ama bunun haricinde iş barışını bozacak herhangi bir girişimimiz olmayacak dedi.

ÇÖP ARAÇLARI ÇIKTI

Belediye önünde toplanan kalabalık, konuşmanın ardından çöp araçlarının bulunduğu Feriköy'deki Temizlik İşleri müdürlüğüne gitti. Bu arada çevik kuvvet ekipleri müdürlüğün girişi önünde kalkanları ile bariyer oluşturdu. Temsilcilerle yetkililerin görüşmesinin ardından uzlaşma sağlanamadığı belirtilirken, saat 15:00 sularında bazı çöp araçlarını müdürlükten dışarı çıkmaya başladı. Bu araçların Hastane çevresindeki çöpleri toplayacağını belirten DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Adil Çiftçi, vatandaşların mağduriyeti üzerine Yıllardır emek veriyoruz. Karın tokluğuna mı çalışalım. Vatandaşlar şikayetlerini belediyeye iletsinler yorumunda bulundu.

OLAN VATANDAŞA OLDU

Şişli sokaklarında oluşan çöp dağlarını temizlemek ise vatandaşa düştü. Çok sayıda esnaf kapısının önünü temizleyerek çöplerini topladı. Mahalle aralarında da yaz sıcağında kötü kokuların oluşmasına neden olan çöp yığınları oluştu.