Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar: Keyfi vergiye son !
Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar: Keyfi vergiye son !
Türkiye'deki at yarışları tehlikeye girdi ! Jokeyler yarışmama kararı aldı
Türkiye'deki at yarışları tehlikeye girdi ! Jokeyler yarışmama kararı aldı
Turkcell ve Vodafone'un ardından Türk Telekom da ''hotspot'' kararını verdi
Turkcell ve Vodafone'un ardından Türk Telekom da ''hotspot'' kararını verdi
Sadece cep telefonu değil ! Yurt dışından getirilen tüm cihazlara ek ücret
Sadece cep telefonu değil ! Yurt dışından getirilen tüm cihazlara ek ücret
Binali Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması: ''O konu benim dışımda''
Binali Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması: ''O konu benim dışımda''
Dikkat ! 1 Ocak'tan itibaren internetten yapılacak
Dikkat ! 1 Ocak'tan itibaren internetten yapılacak
Profesörden ezber bozan gergedan gribi açıklaması
Profesörden ezber bozan gergedan gribi açıklaması
Hulusi Akar'dan CHP'li Özel için suç duyurusu
Hulusi Akar'dan CHP'li Özel için suç duyurusu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel Yönetimler
  4. 26 Aralık 2018 15:55

Son yerel seçim anketinde Ankara ve İstanbul'da dikkat çeken sonuçlar

Piar Araştırma, yerel seçime yönelik yaptığı son seçim anketi araştırma sonucunu yayımladı. Seçim anketi sonuçlarına göre, İstanbul’da AK Parti’nin, Ankara’da CHP’nin adayı önde.

Son yerel seçim anketinde Ankara ve İstanbul'da dikkat çeken sonuçlar
A+ A-

Araştırma, 19-22 Aralık tarihlerinde İstanbul’da 3 bin 120, Ankara’da 1950 kişiyle görüşülerek yapıldı. Anketin hata payı yüzde 1,8 olarak açıklandı. Buna göre İstanbul’da AK Parti’nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Binali Yıldırım’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 36,5. CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 33’le Yıldırım’ı takip ediyor.

Ankara’da ise İstanbul’un tam tersi bir durum var. Başkentte CHP’nin İYİ Parti’nin de desteğini alan adayı Mansur Yavaş yüzde 41,9’la ilk sırada. AK Parti’nin adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 35,2 olarak kayda geçti.

İşte Piar Araştırma'nın Ankara ve İstanbul'daki anket sonuçları:

ak parti , ankara , yerel seçim anketi , son seçim anketi , piar araştırma , chp , istanbul , seçim anketi , anket , seçim
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM