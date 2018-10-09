Son yerel seçim anketinden AK Parti'ye kötü haber

Gezici Araştırma, saha çalışmalarının ışığında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için bir değerlendirme raporu paylaştı.

Diken'in aktardığına göre, anketlerle ilgili noktasal rakamsal sonuçları paylaşmayan şirketin AK Parti'nin alacağı sonuca odaklı analizlerinden satır başları şöyle:

- MHP'li seçmen üzerinde parti lideri Devlet Bahçeli'nin kararına uyma konusunda bir sorun yaşanmayacak ve yüksek oranda parti kararına uyulacak.

- AK Parti'nin oyu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa vs. hedeflediği illerde yüzde 40'ın altında.

- AK Parti'nin MHP'nin desteğini almadan büyükşehirleri kazanması zor.

- HDP'li seçmen yerel seçimlerde sessiz bir duruş göstermekte ve seçmen davranışı konusunda önemli bir emare ortaya koymamakta. Kürt seçmenlerin hâlihazırda ilk partisi AK Parti.

- Adayların belirlenmesi konusunda ise her ne kadar büyükşehir olmasına rağmen hemşerilik bağları İstanbul'da seçmen davranışı ve oy verme teamülleri açından önemli bir kriter olmaya devam ediyor.

- Partilerin özellikle Karadenizli aday çıkarma konusundaki geleneklerinin devam edeceği görülüyor.

- Yerel seçim cumhurbaşkanlığı sisteminin de ruhuna uygun olarak özellikle AK Parti açısından geleneksel kalıpların dışından modern, eğitimli, ekonomik ve sosyal anlamda bağlantıları kuvvetli insanlardan oluşacak.

- AK Parti Ankara'da özellikle kamuoyu tarafından yakından tanınan, imajı ve popülaritesi yüksek milliyetçi kesime hitab edebilecek bir adayla seçimlere girecek.

- İzmir'de AK Parti seküler çizgide, göçmen, modern yaşam tarzına sahip, milliyetçi duyarlılığı yüksek bir adayla farkındalık yaratabilir. Cumhur ittifakının yerel seçimlerde hukuken gerçekleşmesi durumunda İzmir'de farklı gelişmelerin olması ihtimal dahilinde.

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