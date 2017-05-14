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  4. 14 Mayıs 2017 16:32

Sosyal medyayı karıştıran afiş ! İBB açıklama yaptı

İBB, sosyal medyada olay yaratan İbn Haldun Üniversitesi açılış duyurusu afişinin montaj olduğunu açıkladı.

Sosyal medyayı karıştıran afiş ! İBB açıklama yaptı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken, İbn Haldun Üniversitesi açılış duyurusu afişinin fotoğraf işleme programı 'photoshop' ile değiştirilerek sosyal medyada servis edildiğini açıkladı.

İbn Haldun Üniversitesi'nin 20 Mayıs'ta yapılacak açılış törenini duyuran bir afişe ait görsel, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

'İbn Haldun Üniversitesi açılış töreni' yazısının yer aldığı afişin görüntüsünün, photoshop programı ile değiştirildiği ve orjinal metne harf eklemesi yapıldığı ortaya çıktı.

İBB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İbn Haldun Üniversitesi açılış duyurusu fotoşop ile değiştirilerek sosyal medyada servis edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

AA

ibn haldun üniversitesi , sosyal medya , afiş , istanbul büyükşehir belediyesi