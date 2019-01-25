''Sosyal yaşamda her bir bireyin hakkı var''

Bazan, ağır ve mental engellilerin eğitim, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri ile ilgili büyük projeler ortaya çıkaracağını belirterek engelli bireylerin sosyal hayatın içine entegre edilmesinin toplum sağlığı açısından önemine değindi. Bazan: “Toplum sağlığı tüm bireylerin aktif yaşama katılmasıyla sağlanır” diye kaydetti.

Onları düşünmek bizim boynumuzun borcu

İşte Nimet Baylan Bazan'ın açıklamaları:

"Avcılar’da bulunan park alanlarında engelli vatandaşlarımızın da hakkı var. Bu parklara ulaşmak ve buralara entegre edilecek spor aletleri ile spor yapmak ve eğlenmek onların hakkı. Onları düşünmek bizim boynumuzun borcudur ve bu borcu ödemek zorundayız. Önce yaşlılar çocuklar ve engelliler. Parklar herkes için eğlenceli ve kullanışlı hale getirilecek. Her parkın özellikle engelliler başta olmak üzere faydalanmasını sağlayacağız. Bu engellilerinde toplumun içinde olduğunun farkındalığını sağlayacak, herkesi birbirine kaynaştıracak bir yapılanmaya dönüşecek. Çünkü bizlerde günün birinde engelleri aşmakta zorlanacağız. Yaşlandığımızda bir kaldırım bize bir engel gibi görünecek. Bunun bilinci ile çalışmalıyız. Herkeste bunun bilinciyle birbirine anlayış göstermeli” dedi.

Nimet Baylan Bazan bu park projesi ile engelliler ve ailelerinin birlikte keyifli vakit geçirmesini amaçladıklarını ekledi.