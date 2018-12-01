Şükriye Tutkun, 22 yıl sonra mahallesinde sahne aldı

Maltepeli vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konser, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Dinleyicileri selamlayan Tutkun’a müzikseverler alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu.

‘MAHALLEMDE KONSER VERİYORUM’

1996 yılında yayımlanan “Sevin Gayrı” isimli ilk albümünün ardından tam 22 yıl sonra Maltepe’de, mahallesinde konser verdiği için mutlu olduğunu ve duygulandığını ifade eden Tutkun, ”Gülsuyu Ortaokulu’nda, Maltepe Orhan Gazi Lisesi’nde okudum. Yıllar sonra mahallemde konser veriyorum. 22 sene oldu albüm yapalı. Bugün ortaokul, lise arkadaşlarım da burada. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin önünde az mı yürüdük soğukta, çamurda Kani Paşa Caddesi şimdiki ismiyle Malazgirt Caddesi’nden bir buçuk kilometre yolu şarkı söyleyerek okula giderdik. Şarkı söylememin temelleri burada atıldı.” dedi. Lise ve ortaokul arkadaşları da ünlü sanatçıyı dinlemeye gelenler arasındaydı.

MÜZİK ŞÖLENİ YAŞATTI

Türküleri çağdaş müzik yaklaşımıyla, kendine has sesi ve yorumuyla seslendiren Tutkun, dinleyicilere Maltepe’de unutulmaz bir müzik ve türkü şöleni yaşattı. Tutkun’un ikinci albümünde yer verdiği, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Nazım Hikmet için yazdığı, Zülfü Livaneli’nin bestelediği ‘Yiğidim Aslanım Burda Yatıyor' isimli eserine dinleyicilerde hep bir ağızdan eşlik etti.

TÜRKÜLERE MALTEPE’DE HAYAT VERDİ

Albüm çalışmalarından eserleri ve Anadolu’nun farklı yörelerinden seslendirdiği türküleriyle Tutkun, büyük beğeni topladı. Tutkun’un yorumladığı “Ben Seni Sevduğumu Dünyalara Bildurdum" adlı Karadeniz türküsü alkışları topladı.